Bộ Y tế cảnh báo một biến thể Covid-19 đã thay đổi đặc tính kháng nguyên

Ngày 29/3, trong buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở TPHCM và phía Nam, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã thông tin về việc theo dõi biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2.

Theo cập nhật chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm đang được theo dõi.

WHO đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.

Theo WHO, biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tiên tại Nam Phi vào ngày 22/11/2024. Các dữ liệu hiện có cho thấy BA.3.2 đã có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong. WHO đồng thời nhận định các vaccine Covid-19 hiện hành vẫn tiếp tục có tác dụng phòng, chống bệnh tiến triển nặng, tử vong.

Lãnh đạo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế thông tin về việc theo dõi biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước tình hình trên, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và các biến thể lưu hành trên thế giới, đồng thời chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị liên quan duy trì giám sát, phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan. Thay vào đó, người dân cần chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ, nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh nền, phụ nữ mang thai và các đối tượng nguy cơ cao.

Riêng về dịch tay chân miệng, theo thông tin từ Viện Pasteur TPHCM, đến tuần thứ 12 của năm, toàn khu vực phía Nam ghi nhận hơn 17.000 ca mắc tay chân miệng, 8 trường hợp tử vong. Trong đó, 4 ca ghi nhận ở TPHCM và 4 trường hợp ở các tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang.

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM cho biết, qua điều tra dịch tễ cho thấy, tỷ lệ ca nhiễm biến chủng EV71 năm nay cao hơn năm ngoái. Đây là chủng có độc lực mạnh, gây nguy cơ gây bệnh nặng và tử vong.

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM chia sẻ về công tác phòng chống dịch tay chân miệng với Thứ trưởng Bộ Y tế (Ảnh: PT).

Năm 2023, khu vực phía Nam cũng xảy ra dịch tay chân miệng, và EV71 cũng chiếm ưu thế. Hiện nay rơi vào chu kỳ 3 năm, chủng EV71 đã xuất hiện và người dân vừa trải qua kỳ nghỉ Tết dài, di chuyển nhiều. Đây là những nguyên nhân khiến số ca bệnh tăng mạnh.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, nguy cơ dịch chồng dịch hiện tại ở mức cao. Bà đề nghị, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phải tập trung công tác giám sát, phát hiện ổ dịch sớm.

Với các bệnh viện, phải tăng cường tập huấn, đảm bảo công tác điều trị và phát hiện ca bệnh trở nặng kịp thời, tăng cường hoạt động phòng chống lây nhiễm; đảm bảo chủ động trong việc mua sắm và cung ứng thuốc men, hoá chất, chế phẩm khử khuẩn.