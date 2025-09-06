Người đàn ông ngỡ ngàng khi phát hiện "vật thể lạ" 4cm gây nguy hiểm ở tay

Ông M. (60 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) đến bệnh viện khám với triệu chứng sưng đau ở bàn tay trái. Khai thác bệnh sử, một tuần trước người đàn ông vô tình bị cây gỗ nhỏ đâm vào gan bàn tay trong lúc làm việc. Do thấy chỉ có vết thương ngoài da nên ông cho rằng sẽ tự lành sau vài ngày.

Tuy nhiên sau đó, vết thương nêu trên ngày càng sưng tấy và đau nhức hơn. Ông M. đã tự mua thuốc uống nhưng tình trạng không thuyên giảm. Khi tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, ông mới lo lắng và quyết định đến bệnh viện cầu cứu.

Tại phòng khám Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện, qua thăm khám lâm sàng và siêu âm phần mềm, các bác sĩ đã phát hiện vết thương ở mô bàn tay trái đã bị rách gân cơ và có dấu hiệu nhiễm trùng nghiêm trọng, do dị vật vẫn còn trong bàn tay.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để loại bỏ dị vật. Một đoạn gỗ tre dài đến 4cm được ê-kíp điều trị lấy ra từ vị trí vết thương, kèm theo rất nhiều mủ và dịch lợn cợn do nhiễm trùng lâu ngày.

Cận cảnh bác sĩ lấy dị vật dài 4cm khỏi bàn tay của bệnh nhân (Ảnh: BV).

Vết thương tuy nhỏ nhưng do dị vật nằm sâu và không được xử lý kịp thời, nên suýt chút nữa đã gây ra hậu quả nghiêm trọng nhiễm trùng toàn bộ bàn tay. Khi được bác sĩ thông báo điều này, chính nam bệnh nhân cũng ngỡ ngàng.

Sau khi được lấy dị vật và làm sạch vết thương, người bệnh được kê đơn thuốc, xuất viện và hẹn tái khám.

ThS.BS Nguyễn Hoàng Cương, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình khuyến cáo, người dân không được chủ quan với các vết thương nhỏ.

Các dị vật như dằm, kim, mảnh kính, tăm tre... nếu không được lấy ra kịp thời có thể gây nhiễm trùng, hình thành áp xe, hoại tử và thậm chí là nhiễm trùng huyết, đe dọa đến tính mạng nhất là những bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh nền.

Khi bị vật nhọn đâm vào tay, chân, cần sơ cứu đúng cách, rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch sát khuẩn, sau đó băng bó nhẹ nhàng. Nếu dị vật cắm sâu hoặc vết thương chảy máu nhiều, cần giữ nguyên dị vật và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất.

"Không nên tự ý nặn, rạch hoặc dùng các dụng cụ không được khử trùng để lấy dị vật, vì việc này có thể khiến dị vật đi sâu hơn, gây tổn thương thêm cho các mô, cơ, gân và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Nếu vết thương sưng, nóng, đỏ, đau, có mủ hoặc dịch bất thường, kèm theo sốt, ớn lạnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời", bác sĩ hướng dẫn.