Nỗi lòng của cô gái không còn hai buồng trứng ở tuổi 28 vì căn bệnh quái ác

Ngồi ở hàng ghế giữa trong buổi khai trương Phòng thư giãn, giải trí phục vụ bệnh nhân tại Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) diễn ra mới đây, L.T.N. (28 tuổi) cho biết, cô sắp bước vào giai đoạn hóa trị.

Phòng thư giãn, giải trí phục vụ bệnh nhân tại Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175 vừa chính thức khai trương (Ảnh: Hoàng Lê).

Cô gái phát hiện ung thư buồng trứng ở tuổi 28

Cách đó vài tháng, N. đã cắt buồng trứng còn lại, để điều trị căn bệnh ung thư buồng trứng chớm giai đoạn 3. Buồng trứng bên kia cũng cắt từ mấy năm trước, sau khi cô phát hiện bị u nang buồng trứng.

“Ba năm trước, tôi được chẩn đoán bị u nang lành tính, phải cắt một bên buồng trứng, rồi đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Gần đây, thấy bụng cứ chướng lên nên tôi đi kiểm tra. Bác sĩ ở Nhật Bản báo đã bị ung thư, vậy là tôi về nước chữa bệnh”, N. kể.

Chị N. nhận tóc giả và sách tại buổi khai trương Phòng thư giãn, giải trí phục vụ bệnh nhân (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại Bệnh viện Quân y 175, sau khi cắt phần buồng trứng để xử lý khối u quái ác, N. được lên kế hoạch chi tiết cho phác đồ điều trị lâu dài, bao gồm nâng đỡ sức khỏe và hóa trị. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn tranh thủ trao dồi thêm vốn ngoại ngữ ở nơi mình đang làm việc.

“Xin mời các bệnh nhân của lượt thứ 2…”, nghe tiếng ban tổ chức gọi tên mình, N. bước lên bục nhận quà. Rất nhanh sau đó, cô cầm về chiếc hộp đựng một bộ tóc giả, và quyển sách có tựa đề "Nếu thiên đường là đây".

Với N., thiên đường của cô bây giờ là gia đình nhỏ với đứa con trai 7 tuổi, cùng người chồng chạy xe ôm công nghệ vẫn luôn đồng hành cùng vợ trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.

“May mắn là tôi đã có một cháu trai trước rồi. Mọi người cũng nói với tôi bệnh này có thể chữa khỏi và sống được.

Tôi đã chuẩn bị cho việc đội tóc giả khi điều trị và sẽ cố gắng chữa hết bệnh, học tiếng Nhật thật tốt, cố gắng có 1 công việc ổn định để nuôi con”, cô gái 28 tuổi nói, như lời động viên với chính mình.

Bệnh nhân đến nghe sách nói để thư giãn (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau buổi lễ, N. bước đến khu thư giãn, đeo tai nghe rồi nhấn vào các màn hình có tích hợp sẵn sách điện tử. Trong khi cô gái trẻ chăm chú đọc sách, nhiều bệnh nhân khác cũng hòa vào các hoạt động như đánh cờ, hát ca.

Có người được nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân y 175 hướng dẫn cách sử dụng những món quà như tóc giả, áo ngực sau phẫu thuật ung thư vú…

Nơi gieo mầm nghị lực sống cho người bệnh

Phòng thư giãn, giải trí miễn phí phục vụ miễn phí cho bệnh nhân là công trình nhân văn do Ban Công tác xã hội phối hợp với Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175 cùng các nhà tài trợ triển khai, nhằm chăm sóc sức khỏe tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Phòng thư giãn có diện tích khoảng 40m², được bố trí nhiều hạng mục thiết thực và giàu ý nghĩa như: kệ sách và phần mềm sách nói; tóc giả, áo ngực, mũ miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư có nhu cầu; góc sinh hoạt nghệ thuật; khu vui chơi trí tuệ (bàn cờ vua, cờ tướng);

Nhân viên y tế chơi cờ tướng cùng bệnh nhân tại khu thư giãn (Ảnh: Hoàng Lê).

Bên cạnh đó, nơi này còn được bố trí máy tính kết nối internet hỗ trợ đọc tin, nghe nhạc, giải trí miễn phí và có không gian xanh thư giãn.

Đại tá, GS.TS.BS Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, đối với bệnh nhân - đặc biệt là các bệnh nhân ung thư - sức mạnh tinh thần có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Một không gian thư giãn, một cuốn sách hay, một bản nhạc êm dịu hay đơn giản là một nụ cười sẻ chia… sẽ tiếp thêm nghị lực, giúp người bệnh thêm niềm tin và sự lạc quan trong quá trình điều trị.

Xuất phát từ tinh thần nhân văn đó, đơn vị đã ấp ủ, xây dựng và hoàn thành Phòng thư giãn, với mong muốn tạo dựng một “góc nhỏ yêu thương”, nơi người bệnh, thân nhân và cả đội ngũ y bác sĩ có thể tìm thấy sự bình an, niềm vui và động lực mới.

Bệnh nhân ung thư được hướng dẫn sử dụng tóc giả (Ảnh: Hoàng Lê).

Công trình tuy giản dị nhưng thể hiện rõ phương châm của bệnh viện. Đó là chăm sóc sức khỏe toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

“Tôi tin tưởng rằng với sự chung tay của toàn xã hội, Phòng thư giãn sẽ ngày càng phong phú, duy trì lâu dài, trở thành điểm đến thân thiện, nơi gieo mầm hy vọng và nghị lực sống cho người bệnh”, lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 bày tỏ.