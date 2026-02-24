Người đàn ông đột quỵ sau cuộc nhậu đầu năm, gặp nguy vì nhầm với say rượu

Nhầm lẫn đột quỵ và say rượu

Tự cho rằng mình say rượu sau cuộc nhậu đầu năm, người đàn ông 54 tuổi đã chủ quan nằm nghỉ khi thấy tê bì tay phải.

Đến sáng hôm sau, khi tình trạng nói khó, méo miệng và tê lan nửa người phải rõ rệt hơn, ông mới vào viện cấp cứu. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não cấp thùy đảo bán cầu não trái.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam, cho biết đây là một trường hợp điển hình của đột quỵ bị bỏ lỡ “giờ vàng” chỉ vì nhầm lẫn triệu chứng với say rượu.

BS Mạnh thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Theo người nhà kể lại, sau bữa nhậu, bệnh nhân đột ngột thấy tê bì tay phải. Nghĩ do rượu bia, ông nằm nghỉ.

Tuy nhiên, cảm giác tê không giảm mà ngày càng tăng, mất dần cảm giác bàn tay, nói khó, méo miệng. Sau đó, tình trạng yếu lan xuống cả nửa người phải. Gia đình có xoa dầu gió nhưng không cải thiện.

Sáng hôm sau, bệnh nhân được đưa đến viện. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não cho thấy hình ảnh ổ nhồi máu não cấp thùy đảo trái. Đây là vùng não có vai trò quan trọng trong điều khiển vận động và cảm giác, do đó khi tổn thương sẽ gây yếu, liệt và rối loạn ngôn ngữ.

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, với các triệu chứng tê một bên cơ thể, nói khó, méo miệng xuất hiện đột ngột, người dân cần nghĩ ngay đến đột quỵ thay vì chờ đợi.

“Chỉ cần thấy yếu hoặc tê một bên tay chân, nói khó, miệng méo, nhìn mờ, đau đầu dữ dội bất thường, phải gọi cấp cứu ngay. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não bị chết đi. Nếu đến viện sớm trong khung giờ điều trị, khả năng cứu não và phục hồi sẽ cao hơn rất nhiều”, BS Mạnh nói.

Mảng xơ vữa “bung” lên não vì huyết áp cao

Khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ cao: hút thuốc lá nhiều năm, tăng huyết áp không kiểm soát, rối loạn chuyển hóa lipid nhưng không điều trị. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện xơ vữa động mạch cảnh nặng.

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, động mạch cảnh là “đường cao tốc” đưa máu từ tim lên não. Khi thành mạch bị xơ vữa, các mảng bám hình thành bên trong lòng mạch.

Nếu huyết áp tăng cao đột ngột, mảng xơ vữa có thể bị nứt, vỡ hoặc bong ra, tạo thành cục huyết khối trôi theo dòng máu lên não, gây tắc động mạch não và dẫn đến nhồi máu não.

“Trường hợp này rất có thể mảng xơ vữa động mạch cảnh đã bong ra sau một đợt huyết áp tăng, có thể liên quan đến rượu bia, khiến mạch não bị tắc và gây đột quỵ”, BS Mạnh phân tích.

Ông cũng lưu ý rằng nhiều người có tâm lý chủ quan với tăng huyết áp vì không thấy triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, tăng huyết áp chính là yếu tố nguy cơ hàng đầu của đột quỵ.

Từ trường hợp trên, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh nhấn mạnh việc phòng ngừa đóng vai trò then chốt. Với người đã được chẩn đoán tăng huyết áp, cần kiểm soát thật kỷ luật, uống thuốc đều đặn, đo huyết áp thường xuyên.

“Không có chuyện huyết áp cao nhưng hôm nay thấy khỏe thì bỏ thuốc. Sự chủ quan đó có thể trả giá bằng một cơn đột quỵ”, BS Mạnh nói.

Bên cạnh đó, người dân cần bỏ thuốc lá, kiểm soát cân nặng, điều trị rối loạn lipid máu, duy trì vận động đều đặn và khám sức khỏe định kỳ. Với những trường hợp có xơ vữa động mạch cảnh, việc phát hiện sớm và điều trị đúng có thể ngăn ngừa biến cố nguy hiểm.

“Đột quỵ không phải tai họa ngẫu nhiên. Phần lớn trường hợp có yếu tố nguy cơ từ trước. Nếu quản lý tốt huyết áp, mỡ máu, bỏ thuốc lá và theo dõi mạch máu định kỳ, chúng ta hoàn toàn có thể giảm đáng kể nguy cơ”, BS Mạnh nêu rõ.