Nhiều ngày dọn dẹp nhà cuối năm, người phụ nữ đột quỵ

Sau một tuần liên tục dọn dẹp nhà cửa, thức khuya và tham gia nhiều buổi liên hoan cuối năm, một phụ nữ 58 tuổi đã nhập viện trong tình trạng tê yếu nửa người, chóng mặt, đi lại khó khăn. Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não cấp, một dạng đột quỵ nguy hiểm cần can thiệp khẩn cấp.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết ông vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ nói trên trong tình trạng yếu nửa người, mất thăng bằng rõ rệt.

Bác sĩ cảnh báo nhiều người mải mê dọn nhà, lo đón Tết mà chủ quan với các biểu hiện bất thường của cơ thể (Ảnh: Getty).

Theo lời kể, các triệu chứng xuất hiện sau khoảng một tuần bệnh nhân bận rộn sắm sửa, dọn dẹp nhà đón Tết, thường xuyên thức khuya và tham gia nhiều buổi liên hoan. Nghĩ rằng cơ thể chỉ đang kiệt sức, người phụ nữ cố chịu đựng, không đi khám.

Khi tình trạng uể oải kéo dài, bệnh nhân tìm đến một phòng khám tư để truyền “thuốc bổ”, phương pháp mà trước đó bà vẫn áp dụng mỗi khi thấy mệt. Tuy nhiên, sau khi truyền dịch, tình trạng không cải thiện mà còn nặng hơn.

Đến sáng hôm sau, bệnh nhân gần như yếu hẳn một bên cơ thể, không thể đi lại bình thường. Gia đình lập tức đưa bà vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả chụp chiếu xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp.

Trao đổi về trường hợp này, BS Đoàn Dư Mạnh cho biết không ít bệnh nhân nhập viện muộn vì nhầm lẫn triệu chứng đột quỵ với trạng thái mệt mỏi thông thường dịp cuối năm.

“Rất nhiều người cho rằng mình mệt do ăn uống nhiều, thức khuya, uống rượu bia hoặc làm việc quá sức nên chủ quan, không đi khám sớm. Khi nhập viện thì đã qua giờ vàng, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn”, BS Mạnh nói.

Theo bác sĩ, thời điểm cận Tết và trong Tết là giai đoạn nguy cơ đột quỵ tăng rõ rệt, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu.

Những thay đổi trong sinh hoạt như ăn uống thất thường, sử dụng rượu bia quá mức, thức khuya liên tục, căng thẳng hoặc quên uống thuốc điều trị có thể trở thành yếu tố kích hoạt các biến cố tim mạch và đột quỵ.

Từ thực tế điều trị, BS Mạnh cảnh báo người dân không nên chủ quan với sức khỏe trong dịp lễ Tết.

“Đừng vì tâm lý "Tết cả năm có một lần" mà buông thả sức khỏe. Ăn quá một chút, uống quá một chút, thức quá một chút, quên thuốc một chút… đều có thể phải trả giá bằng cả tính mạng”, ông nói.

Theo bác sĩ, đã có không ít gia đình phải đón Tết trong bệnh viện, thậm chí mất đi người thân chỉ vì sự chủ quan ban đầu trước những dấu hiệu cảnh báo sớm.

Ngoài yếu tố sinh hoạt, bác sĩ cũng lưu ý nguy cơ từ thời tiết trong những ngày cuối năm. Đêm giao thừa, nhiều người thức khuya, ra ngoài trời lạnh để thắp hương, cúng lễ. Nhiệt độ thấp, sương lạnh có thể làm co mạch, khiến huyết áp tăng đột ngột, từ đó làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não.

Do đó, người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền, cần giữ ấm cơ thể, uống nước ấm và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.

BS Mạnh nhấn mạnh, khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, nói ngọng; yếu hoặc tê liệt tay chân một bên; chóng mặt, mất thăng bằng; đau đầu dữ dội bất thường; mờ mắt, nhìn đôi…, người bệnh cần đến bệnh viện ngay lập tức.