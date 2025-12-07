Người đái tháo đường có nên chọn miến dong thay cơm?

Chỉ số đường huyết của miến dong cao hơn cơm trắng

"Tôi có nên ăn miến thay cơm trắng không là câu hỏi của rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường, thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ", ThS.BS Nguyễn Thu Yên, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, cho biết tại buổi sinh hoạt khoa học "Dinh dưỡng phòng ngừa và điều trị đái tháo đường thai kỳ" vừa diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Đo đường huyết cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Ảnh: T.N).

Theo BS Yên, chọn miến dong thay cơm rất phổ biến ở các bệnh nhân tiểu đường, vì người bệnh nghĩ miến làm từ củ dong chứa ít đường, ít năng lượng, nên ăn miến để giảm cân và hạ đường huyết.

"Tuy nhiên, đây là một quan điểm sai. Việc ăn miến thay cơm là một thói quen nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ béo phì, đái tháo đường và rất nguy hiểm với bệnh nhân đã bị đái tháo đường", BS Yên cảnh báo.

Thực chất, miến là loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao và hàm lượng đường cao hơn gạo tẻ. Chỉ số đường huyết (GI) của miến là 95, hàm lượng đường trong 100g miến là 82,2g. Trong khi đó, chỉ số đường huyết của gạo tẻ là 83, hàm lượng đường trong 100g gạo tẻ là 76,1g.

Nếu ăn cùng một khối lượng thì lượng tinh bột cơ thể sẽ hấp thu từ miến cũng nhiều hơn cơm.

Do đó, chỉ nên ăn miến ở một lượng vừa phải và kết hợp với thực phẩm khác. Không dùng để thay thế tuyệt đối các thực phẩm bột đường khác.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên, với bệnh nhân tiểu đường, khi vào bữa ăn, bao giờ cũng nên ăn trước một bát rau xanh, rồi mới đến ăn đạm và ăn tinh bột sau cùng. Thứ tự ăn này cũng tốt cho cả những người bình thường, giúp đường huyết không bị tăng nhanh sau bữa ăn.

Các loại tinh bột như gạo lứt, gạo sát dối có chỉ số GI thấp hơn gạo trắng, là thực phẩm tốt cho người cần kiểm soát đường huyết, người muốn giảm cân hoặc hạn chế tinh bột hấp thu nhanh.

Phát triển mô hình chăm sóc đái tháo đường thai kỳ toàn diện

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác về hợp tác thúc đẩy sức khoẻ dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em và cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ký kết hợp tác thúc đẩy sức khoẻ dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em và cộng đồng (Ảnh: T.N).

Các chuyên gia cho biết, gánh nặng bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, trong đó đái tháo đường thai kỳ là một trong những vấn đề đáng lo ngại.

Nếu như năm 2001, tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ tại Việt Nam chỉ ở mức 3%, thì đến năm 2024 con số này đã tăng lên 27% - mức tăng gần như gấp 9 lần trong hơn hai thập kỷ.

Sự gia tăng này liên quan đến tuổi mang thai trung bình cao hơn, tỷ lệ thừa cân, béo phì gia tăng và lối sống ít vận động hơn trước. Đây là thách thức lớn đối với hệ thống y tế, đặc biệt trong công tác dự phòng, phát hiện sớm và quản lý thai nghén.

Đái tháo đường thai kỳ đe dọa sức khỏe mẹ và thai nhi, với nguy cơ dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm, như tăng huyết áp, tiền sản giật, sinh non, đa ối, sẩy thai, thai lưu hoặc nhiễm khuẩn tiết niệu...

Ngoài ra, phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ thường khởi phát tiết sữa muộn và có lượng sữa ít hơn; trẻ sinh ra bởi các bà mẹ này cũng có nhu cầu dinh dưỡng cao hơn bình thường, đòi hỏi hỗ trợ đặc biệt để nuôi con bằng sữa mẹ thành công.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, trước đó, bệnh viện được trao danh hiệu Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc, tạo nền tảng quan trọng để bệnh viện tiếp tục phát triển các mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân, trong đó gồm cả thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ.

"Việc ký biên bản ghi nhớ giữa các bên nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác dựa trên thế mạnh, sự tự nguyện đóng góp của mỗi tổ chức và tầm nhìn chung về cải thiện sức khỏe - dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em và cộng đồng", PGS Tùng cho biết.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chủ động kết nối với các tổ chức quốc tế uy tín nhằm xây dựng ý tưởng "Mô hình kiểu mẫu về chăm sóc đái tháo đường thai kỳ toàn diện" để đề xuất lên Quỹ Đái tháo đường thế giới.

Với vai trò hỗ trợ chuyên môn cho 5 bệnh viện tuyến cơ bản và 22 trạm y tế gần các khu công nghiệp lớn của Hà Nội, mô hình chăm sóc toàn diện này tập trung vào phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị và theo dõi sau sinh cho phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ, đặc biệt nhóm lao động nữ di cư.