Nhiều người bị bệnh mắt do biến chứng đái tháo đường

Thông tin trên được TS Hiệp chia sẻ tại buổi họp khởi động Dự án "Hỗ trợ tăng cường chăm sóc mắt toàn diện cho cộng đồng" do Tổ chức Orbis Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại, diễn ra tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương chiều 28/10,.

Theo TS Hiệp, biến chứng mắt do đái tháo đường rất phổ biến và đang gia tăng nhanh. Đáng nói, nhiều trường hợp vẫn chưa được phát hiện và điều trị kịp thời, dẫn đến suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.

"Tăng cường tầm soát, phát hiện sớm và quản lý biến chứng mắt là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng sống cho người bệnh", TS Hiệp thông tin.

Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cùng các đại biểu nhấn nút triển khai dự án (Ảnh: PV).

Theo chuyên gia này, trong các bệnh về mắt, bệnh võng mạc đái tháo đường là một trong những biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến giảm hoặc mất thị lực ở người bệnh đái tháo đường nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Vì vậy, việc triển khai dự án này mang ý nghĩa đặc biệt thiết thực, giúp phát hiện sớm - can thiệp kịp thời - điều trị đúng hướng, qua đó giảm gánh nặng mù lòa và tàn tật do biến chứng về mắt.

Dự án "Hỗ trợ tăng cường chăm sóc toàn diện cho cộng đồng" được thực hiện từ tháng 10/2025 đến 30/6/2027, hướng tới mục tiêu bảo vệ thị lực cho người bệnh đái tháo đường và các bệnh lý nội tiết, góp phần thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2030 và Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Dự kiến có khoảng 10.000-12.000 lượt người bệnh đái tháo đường sẽ được chụp hình đáy mắt, tầm soát bệnh võng mạc và các bệnh lý mắt khác bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)...

Dự kiến sẽ có khoảng 10.000-12.000 bệnh nhân được chụp hình đáy mắt, tầm soát bệnh lý mắt (Ảnh: P.V).

Ngoài ra sẽ có nhiều hoạt động khám sàng lọc, khám phát hiện sớm bệnh lý mắt; truyền thông nâng cao nhận thức, đào tạo chuyên môn, nâng cấp trang thiết bị, sàng lọc và tư vấn chăm sóc mắt toàn diện cho người bệnh đái tháo đường.

Bên cạnh đó, dự án cũng đào tạo khoảng 30 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên về kỹ thuật chụp và phân tích hình ảnh đáy mắt, ứng dụng AI trong chẩn đoán; đào tạo chuyên sâu về điều trị võng mạc đái tháo đường và glôcôm cho bác sĩ nhãn khoa; đào tạo 10-15 cán bộ nguồn về truyền thông và tư vấn chăm sóc mắt cho người bệnh...

Chương trình giúp Bệnh viện Nội tiết Trung ương hoàn thiện mô hình chăm sóc mắt toàn diện cho người bệnh nội tiết nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế. Đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại trong chẩn đoán, theo dõi và điều trị, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao cho người dân.

Qua đó, bệnh viện sẽ xây dựng và nhân rộng mô hình quản lý bệnh võng mạc đái tháo đường trong hệ thống y tế nội tiết – chuyển hóa trên toàn quốc và tăng cường kết nối, chuyển tuyến điều trị các ca bệnh phức tạp giữa ngành nội tiết và ngành mắt.