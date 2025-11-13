Novo Nordisk nỗ lực vì cuộc sống khỏe mạnh của người bệnh đái tháo đường

Đái tháo đường là bệnh mạn tính phổ biến đang có xu hướng gia tăng trên toàn cầu với quá trình điều trị lâu dài và tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh.

Theo thống kê, cứ 10 người trưởng thành mắc đái tháo đường thì có 7 người thuộc độ tuổi lao động. Song, những người bệnh này đang đối mặt với nhiều thách thức để kiểm soát bệnh, đặc biệt ở nơi làm việc, bao gồm kỳ thị, phân biệt đối xử và xa lánh.

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương, Phó giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết: “Số người mắc đái tháo đường đang gia tăng, tuổi thọ ngày càng cao sẽ kéo theo các biến chứng xuất hiện ngày một nhiều hơn. Ngoài ra, phần lớn người bệnh lại được phát hiện muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Song, không ít người gặp khó khăn khi thay đổi lối sống, tuân thủ điều trị dù đã được bác sĩ hướng dẫn. Trong khi đó, các biến chứng của đái tháo đường thường diễn tiến âm thầm khiến nhiều người chủ quan. Đến khi phát hiện thì bệnh đã tiến triển thành suy thận hoặc suy tim”.

Theo các chuyên gia, việc thực hành lối sống lành mạnh kết hợp can thiệp sớm với các liệu pháp phù hợp đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát đái tháo đường và giảm thiểu nguy cơ biến chứng tim, thận, từ đó giúp người bệnh gia tăng chất lượng sống trong cả công việc và sinh hoạt.

Novo Nordisk thúc đẩy các sáng kiến để hỗ trợ chăm sóc người bệnh đái tháo đường cải thiện sức khỏe và duy trì nhịp sống bình thường (Ảnh: BTC).

Hướng đến ngày Đái tháo đường thế giới (14/11), Novo Nordisk - công ty chăm sóc sức khỏe đến từ Đan Mạch với hơn 100 năm dẫn đầu trong lĩnh vực điều trị đái tháo đường - tiếp tục triển khai nhiều hoạt động để lan tỏa thông điệp “hiểu biết nhiều hơn, hành động nhiều hơn vì bệnh đái tháo đường tại nơi làm việc”.

Mở đầu là sự kiện chạy bộ trực tuyến “Triệu bước chân vì sức khỏe” trên nền tảng iRace diễn ra trong 14 ngày (1-14/11) nhằm khuyến khích cộng đồng thực hành lối sống lành mạnh để phòng ngừa, kiểm soát và đẩy lùi bệnh đái tháo đường.

Vào ngày 14/11, bên lề Hội nghị khoa học Nội tiết Đông Nam Á (AFES) lần thứ 23, Novo Nordisk sẽ phối hợp cùng UBND và Sở Y tế TP Đà Nẵng tổ chức sự kiện cộng đồng nhằm cung cấp thông tin, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn thực hành quản lý đái tháo đường từ các chuyên gia đầu ngành, tại công viên APEC.

Cũng trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, chương trình tư vấn “Đái tháo đường và sự khỏe mạnh tại nơi làm việc’’, với sự tài trợ từ Novo Nordisk, sẽ được Cục khám chữa bệnh - Bộ Y tế thực hiện và phát sóng trực tuyến vào lúc 10h, ngày 14/11 trên kênh Đái tháo đường. Chương trình quy tụ các chuyên gia nội tiết đầu ngành và những người đang sống chung với bệnh, với mục tiêu cung cấp kiến thức quản lý đái tháo đường tại nơi làm việc và kêu gọi cộng đồng thấu hiểu, chủ động hỗ trợ người bệnh.

Cán bộ y tế liên tục được cập nhật kiến thức để giúp người bệnh đái tháo đường cải thiện sức khỏe, đảm bảo chất lượng sống và làm việc (Ảnh: BTC).

Trong hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Novo Nordisk đã tiên phong mang những liệu pháp y học tiên tiến trên thế giới đến gần hơn với người bệnh đái tháo đường như insulin người, insulin thế hệ mới và gần đây nhất là nhóm thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 được kỳ vọng là liệu pháp toàn diện, giúp bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 quản lý toàn diện đường huyết, cân nặng và giảm thiểu nguy cơ biến chứng trên tim, thận để gia tăng chất lượng sống.

PGS.TS.BS Vũ Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Nội tiết - Cơ Xương Khớp, Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương, nhấn mạnh: “Điều mà người bệnh đái tháo đường nói riêng và các bệnh mạn tính nói chung luôn mong mỏi là được duy trì một cuộc sống khỏe mạnh, sinh hoạt như người bình thường và hòa nhập với gia đình, xã hội.

Để đạt được điều đó, họ cần được chăm sóc để kiểm soát tốt đường huyết và các nguy cơ xảy ra biến chứng. Vì vậy, với sự ra đời của các liệu pháp tiên tiến kết hợp với việc thực hành lối sống lành mạnh, người bệnh đái tháo đường tuýp 2 có thêm cơ hội để hiện thực hóa ước muốn ấy”.

Trước đây, Novo Nordisk đã phối hợp cùng nhiều cơ quan như Đại sứ quán Đan Mạch, Bộ Y tế, Liên chi hội Đái tháo đường và Nội tiết TPHCM tổ chức các hoạt động, tọa đàm trực tuyến để nâng cao nhận thức cộng đồng về đái tháo đường.

Novo Nordisk phối hợp cùng Bộ Y tế và các hội chuyên ngành trong các chương trình nâng cao nhận thức cho cộng đồng, hưởng ứng Ngày Đái tháo đường Thế giới (Ảnh: BTC).

Nổi bật là chương trình Thay đổi bệnh đái tháo đường ở trẻ em và trẻ vị thành niên (Changing Diabetes in Children - CDiC), một sáng kiến toàn cầu của Novo Nordisk. Tại Việt Nam, chương trình được thực hiện bởi Hội Nhi Khoa Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch với sự chứng kiến của Cục Khám chữa bệnh - Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Từ năm 2023 đến nay, chương trình đã và đang hỗ trợ 1.136 trẻ em và thanh thiếu niên mắc đái tháo đường tuýp 1, đào tạo khoảng 3.800 cán bộ y tế và thu hút 23 bệnh viện trên toàn quốc tham gia mạng lưới hành động.

Những nỗ lực bền bỉ của Novo Nordisk là cam kết trong việc thúc đẩy thay đổi tích cực và đồng hành với người bệnh trên toàn cầu và tại Việt Nam đẩy lùi đái tháo đường để xây dựng một cuộc sống chất lượng hơn.

Truy cập https://www.donghanhcungbenhnhandaithaoduong.vn/ để đăng ký tham gia sự kiện hưởng ứng Ngày Đái tháo đường Thế giới 14/11, tại công viên APEC, Đà Nẵng.