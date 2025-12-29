Biến dạng bầu ngực, hoại tử vì tiêm filler nâng cấp vòng 1

Ngày 29/12, TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh viện mới đây điều trị cho ca tai biến nghiêm trọng vì tiêm filler nâng ngực.

Đầu tháng 12, nữ bệnh nhân đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám trong tình trạng nhiễm trùng vú phải với các triệu chứng sưng, nóng đỏ, đau và biến dạng bầu vú, sau khi tiêm chất làm đầy (filler HA) vào ngực khoảng 1 tháng.

Nữ bệnh nhân cho biết, chị luôn ước có vòng 1 căng tròn và quyến rũ, nên khi nghe quảng cáo tại một cơ sở làm đẹp về việc tiêm filler HA để nâng cấp vòng 1, chị đã đăng kí làm.

Sau tiêm khoảng 2 tuần, nữ bệnh nhân thấy ngực có u cục cứng và theo thời gian bầu ngực đó sưng, nóng, đỏ và đau hơn nhiều.

"Sau khi thăm khám và thực hiện một số chỉ định cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán là áp xe vú phải sau tiêm filler", TS Quang cho biết.

Bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy bỏ tổ chức mô tuyến vú, tổ chức mô mỡ hoại tử và dịch mủ khoảng 150ml hỗn dịch, tổ chức mô hoại tử, đặt dẫn lưu bơm rửa khoang áp xe. Hiện tại bệnh nhân ổn định và điều trị tiếp.

Ngực bệnh nhân sưng vù, có dấu hiệu hoại tử sau khi tiêm chất làm đầy (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

TS Quang cảnh báo, nâng ngực bằng tiêm filler HA từng được quảng cáo là “nhanh - không phẫu thuật - không đau - không cần nghỉ dưỡng”. Tuy nhiên, đây là phương pháp tiềm ẩn rất nhiều biến chứng nguy hiểm.

"Ngực là vùng mô lớn, nhiều mạch máu, hệ bạch huyết và đặc biệt là cấu trúc mô tuyến vú. Chất làm đầy filler không được thiết kế để tiêm với khối lượng lớn vào vùng này. Hơn nữa, hầu hết filler dùng nâng ngực là sản phẩm trôi nổi, không được cấp phép, thậm chí là các loại silicone lỏng, filler công nghiệp, chất làm đầy không rõ nguồn gốc... khi tiêm vào tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ biến chứng", TS Quang cho biết.

Biến chứng có nguy cơ xảy ra do không thể kiểm soát sự lan tỏa của filler trong mô ngực, dẫn đến dễ gây biến dạng, vón cục, viêm nhiễm kéo dài.

Trong thực tế điều trị, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận nhiều ca biến chứng sau tiêm filler vùng ngực, với tình trạng vón cục, biến dạng ngực; viêm nhiễm gây áp xe, hoại tử; filler di chuyển, chảy xuống bụng, nách, lưng... gây biến dạng cơ thể rất khó xử lý.

Nghiêm trọng hơn, tiêm chất làm đầy filler còn gây nguy cơ tắc mạch, hoại tử mô, gây hoại tử da, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

"Chưa kể, việc tiêm filler vào vùng ngực còn ảnh hưởng đến việc tầm soát ung thư vú, do chất làm đầy gây cản trở siêu âm, nhũ ảnh, khó phát hiện sớm tổn thương ác tính.

Việc lấy filler ra hoàn toàn là rất khó khăn, ngay cả khi phẫu thuật cũng không đảm bảo phục hồi như ban đầu", TS Quang thông tin.

Vì thế, chị em nếu mong muốn có vòng 1 đẹp, nên đi khám để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn làm đẹp. Hiện phẫu thuật đặt túi ngực (túi gel silicone đạt chuẩn y khoa) được thực hiện thường quy tại các bệnh viện được cấp phép, do bác sĩ phẫu thuật tạo hình có chứng chỉ hành nghề trực tiếp thực hiện.

“Không có phương pháp làm đẹp nào vừa rẻ - nhanh - không phẫu thuật mà lại an toàn tuyệt đối. Với nâng ngực, an toàn phải đặt lên hàng đầu, đừng đánh đổi sức khỏe chỉ vì lời quảng cáo”, TS Quang khuyến cáo.