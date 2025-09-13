Nghiên cứu mới tiết lộ thời điểm ăn sáng giúp tăng tuổi thọ

Ăn sáng sớm giúp tăng tuổi thọ

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Communications Medicine cho thấy, thời điểm ăn sáng ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe và tuổi thọ, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Hassan Dashti, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, thực hiện đã theo dõi gần 3.000 người trong suốt 22 năm.

Những người tham gia, từ 42 đến 94 tuổi, được chia thành hai nhóm chính: một nhóm ăn sáng lúc 8h và một nhóm ăn lúc 9h.

Ăn sáng sớm giúp tăng tuổi thọ (Ảnh minh họa: PV).

Kết quả phân tích cho thấy, nhóm ăn sáng sớm có tỷ lệ sống thọ cao hơn nhóm còn lại. Cụ thể, ăn sáng muộn mỗi 1 giờ làm tăng 11% nguy cơ tử vong. Đồng thời, khi tuổi tăng lên, con người có xu hướng ăn sáng trễ hơn, trung bình mỗi thập kỷ, giờ ăn bị lùi khoảng 8 phút.

Các chuyên gia lý giải rằng, ăn sáng sớm giúp đồng bộ hóa hoạt động của đồng hồ sinh học nội tại, từ đó hỗ trợ quá trình trao đổi chất hiệu quả hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa.

Bữa sáng đúng giờ cũng giúp duy trì mức đường huyết ổn định, tăng khả năng tập trung và nâng cao hiệu suất làm việc trong ngày.

Uống trà không đúng cách dễ gây tổn thương thận

Thói quen uống trà vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn được nhiều người ưa chuộng.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Lisa Andrews từ Trung tâm Sound Bites Nutrition cảnh báo rằng trà đá tuy tốt nhưng không nên lạm dụng hoặc sử dụng sai cách.

Trà xanh, trà đen đều chứa nhiều polyphenol và chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch, giúp cải thiện trí nhớ và tăng cường miễn dịch.

Nhưng nếu uống trà đặc, uống khi bụng đói hoặc ngay sau bữa ăn no có thể gây hại cho thận. Lý do là trong trà đen có chứa nhiều axit oxalic, chất này khi tích tụ quá mức có thể hình thành sỏi và ảnh hưởng đến khả năng lọc máu của thận.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients cho thấy việc tiêu thụ lượng lớn trà đặc mỗi ngày làm tăng nguy cơ tổn thương thận, đặc biệt ở người đã có tiền sử bệnh lý về tiết niệu.

Để đảm bảo an toàn, người dùng nên uống trà pha loãng, tránh uống lúc bụng đói và không thay thế hoàn toàn nước lọc trong ngày bằng trà.

Sữa thực vật hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Bên cạnh giờ ăn sáng và cách uống trà, lựa chọn sữa vào buổi sáng cũng là một yếu tố giúp cải thiện sức khỏe, đặc biệt với những người đang muốn kiểm soát cân nặng.

Các loại sữa thực vật hiện nay như sữa đậu nành, hạnh nhân hay yến mạch được các chuyên gia khuyến khích sử dụng thay cho sữa bò.

Sữa đậu nành cung cấp lượng protein dồi dào giúp duy trì cơ bắp, tạo cảm giác no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, nghiên cứu trên chuyên san BMC Medicine chỉ ra rằng sữa đậu nành giúp hạ cholesterol xấu, giảm huyết áp và hạn chế viêm.

Sữa hạnh nhân không đường có hàm lượng calo rất thấp nhưng vẫn giàu vitamin E và chất béo tốt cho tim mạch.

Trong khi đó, sữa yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và giảm hấp thu calo. Loại sữa này còn giúp cải thiện tiêu hóa, giảm cholesterol và duy trì cân nặng lành mạnh.

Việc thay thế một ly sữa bò bằng sữa thực vật vào buổi sáng không chỉ giúp giảm lượng calo nạp vào mà còn tạo khởi đầu nhẹ nhàng cho cơ thể, đặc biệt trong quá trình giảm cân hoặc điều chỉnh chế độ ăn uống.