Thời điểm tốt nhất trong ngày để ăn sữa chua

Thời điểm tốt nhất cho sức khỏe đường ruột

Một số thời điểm tốt nhất để ăn sữa chua cho sức khỏe đường ruột bao gồm:

- Ba mươi phút trước bữa ăn.

- Ăn kèm với bữa ăn

Theo Verywell Health, sữa chua chứa men vi sinh, vi khuẩn có lợi có thể cải thiện sức khỏe đường ruột. Cụ thể, sữa chua chứa Lactobacillus, Streptococcus và Bifidobacterium. Để có lợi cho sức khỏe đường ruột, những men vi sinh này phải đến được ruột.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng Lactobacillus có khả năng sống sót trong môi trường khắc nghiệt của dạ dày và đến được ruột cao hơn khi được dùng cùng bữa ăn hoặc 30 phút trước bữa ăn, có thể là do axit dạ dày thấp hơn khi dạ dày trống rỗng.

Sữa chua mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh minh họa: Gettyimages).

Thời điểm tệ nhất để ăn sữa chua cho sức khỏe đường ruột là 30 phút sau bữa ăn.

Trong cùng nghiên cứu, Lactobacillus không sống sót với số lượng lớn khi được tiêu thụ 30 phút sau bữa ăn, có thể là do axit dạ dày tăng lên trong quá trình tiêu hóa, phá hủy men vi sinh trước khi chúng đến được ruột.

Thời điểm tốt nhất để giảm cân

Sữa chua có thể giúp bạn giảm cân. Những thời điểm tốt nhất để ăn sữa chua giúp giảm cân bao gồm:

- Như một món ăn nhẹ.

- Như một thành phần thay thế.

- Như món tráng miệng.

- Vào bữa sáng.

- Trước bữa ăn.

Ăn sữa chua thường xuyên có liên quan đến việc duy trì cân nặng ổn định, một phần vì nó thay thế các thực phẩm kém lành mạnh, chứa nhiều đường hoặc chất béo. Thay thế các món ăn nhẹ, món tráng miệng hoặc thành phần không lành mạnh (như sốt mayonnaise) bằng sữa chua có thể giúp bạn cắt giảm calo và giảm cân.

Hàm lượng canxi và protein cao trong sữa chua cũng có thể điều chỉnh cảm giác thèm ăn và ngăn ngừa ăn quá nhiều. Ăn sữa chua trước bữa ăn có thể ngăn ngừa ăn quá nhiều.

Ăn sữa chua vào bữa sáng cũng có thể giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn trong ngày. Protein trong sữa chua có thể giúp ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa cảm giác thèm ăn do lượng đường trong máu dao động.

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, hãy chọn sữa chua nguyên chất, không đường. Sữa chua có đường là một nguồn đường bổ sung đáng kể và có thể góp phần gây tăng cân.

Thời điểm tốt nhất để xương chắc khỏe hơn

Thời điểm tốt nhất để ăn sữa chua cho sức khỏe xương là:

- Vào cùng một thời điểm mỗi ngày (ví dụ bữa sáng), để giúp hình thành thói quen hàng ngày.

- Sau khi tập thể dục.

Ăn sữa chua vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều có thể giúp xương chắc khỏe hơn. Những người ăn nhiều sữa chua thường có mật độ khoáng chất trong xương tốt hơn.

Sữa chua chứa canxi, một khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe xương. Vitamin D, protein và men vi sinh trong sữa chua cũng có thể hỗ trợ sức khỏe xương.

Ăn sữa chua vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều có thể giúp xương chắc khỏe hơn, nhưng một số người nhận thấy rằng việc hình thành thói quen ăn một loại thực phẩm vào cùng một thời điểm mỗi ngày (ví dụ vào bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ buổi chiều) giúp họ nhớ ăn loại thực phẩm đó.

Đặc biệt, ăn sữa chua sau khi tập thể dục có thể giúp ích cho sức khỏe xương. Trong một nghiên cứu, tập thể dục cường độ cao, tác động mạnh kết hợp với việc ăn sữa chua Hy Lạp sau khi tập thể dục có liên quan đến việc cải thiện sự hình thành xương.

Tập ​​thể dục thường xuyên và ăn sữa chua có thể giúp ích cho sức khỏe xương nhiều hơn là việc ăn đúng thời điểm.

Một số lưu ý khi cho trẻ ăn sữa chua

- Không cho trẻ ăn sữa chua lúc đói

Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế), lý do là khi đó độ pH trong dạ dày thấp (chỉ khoảng bằng 2) sẽ làm hại đến những vi khuẩn có lợi trong sữa chua. Tác dụng tăng cường sức khỏe của sữa chua vì thế bị giảm đi.

- Chỉ nên cho trẻ ăn sữa chua sau bữa ăn khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng

Lúc này dạ dày co bóp mạnh nhào trộn thức ăn, độ pH có thể tăng lên 4-5, đây là điều kiện lý tưởng cho các vi khuẩn có lợi trong sữa chua hoạt động. Tuy nhiên, do các vi khuẩn có lợi trong sữa chua hoạt động rất mạnh nên cũng rất dễ làm hỏng men răng, nhất là răng trẻ nhỏ nên cần cho bé súc miệng ngay sau khi ăn.

- Không nên đun nóng sữa chua khi dùng, hoặc cho thêm nước nóng vào sữa chua

Cách làm này sẽ khiến cho vi khuẩn có lợi trong sữa chua mất khả năng hoạt động nên sữa chua sẽ bị mất đi các chất dinh dưỡng và khả năng kích thích tiêu hóa.

Tuy nhiên, sữa chua để trong tủ lạnh, khi lấy ra cho trẻ ăn ngay trẻ dễ bị viêm họng. Vì thế, bạn có thể ngâm nguyên hộp sữa chua vào nước ấm khoảng 45 độ C, khi sờ vào vỏ hộp thấy ấm nóng là có thể sử dụng được cho bé.

- Không dùng chung sữa chua với các loại thuốc khác

Các thuốc kháng sinh hay các loại thuốc có chứa thành phần amin lưu huỳnh có thể làm phá vỡ hoặc tiêu diệt vi khuẩn có lợi trong sữa chua.