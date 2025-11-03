Cơn đau lưng báo hiệu căn bệnh ung thư vùng kín nguy hiểm

Mal Nash, 42 tuổi, bắt đầu cảm thấy đau lưng vào tháng 4 năm nay. Ban đầu, anh cho rằng đó chỉ là hậu quả của nhiều năm làm việc tại nhà máy. Khi cơn đau kéo dài và dần trở nên dữ dội, anh đã đi khám vào tháng 9 vừa qua.

Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán đó chỉ là cơn đau thần kinh thông thường và kê đơn thuốc giảm đau. Tuy nhiên, tình trạng của người đàn ông liên tục xấu đi, anh bắt đầu yếu chân, mất khả năng đi lại và dần liệt nửa người dưới.

Chia sẻ về căn bệnh của em trai mình, Kevin Nash, anh trai song sinh của Mal, cho hay Mal bị đau ở lưng lan thẳng lên ngực, rồi đau ở vai.

"Sau khi đi khám lần đầu tiên, em trai tôi bắt đầu lên cơn co giật và không thể rời khỏi ghế sofa hay lên cầu thang. Gia đình đã đưa em tôi đi cấp cứu nhưng các bác sĩ thậm chí còn không kiểm tra vị trí đau của em. Họ cho em ấy về nhà và giới thiệu em ấy đến một bác sĩ vật lý trị liệu", anh Kevin chia sẻ.

Mal đau lưng suốt nửa năm ròng nhưng không đi khám vì nhầm lẫn đó là hệ quả của việc lao động quá sức (Ảnh: NY Post).

Trở về nhà sau lần ấy, tình trạng của Mal ngày một tệ. Anh gần như không thể di chuyển. Gia đình lại tiếp tục đưa người đàn ông đi cấp cứu. Lúc này, các bác sĩ đã kiểm tra và phát hiện anh bị chèn ép ở tủy sống, cần chụp MRI.

Kết quả cho thấy anh mắc một dạng ung thư tinh hoàn hiếm gặp có tên u tinh bào. Khối u đã di căn đến đốt sống T6 và T7, gây chèn ép tủy sống, dẫn đến tình trạng liệt toàn thân chỉ trong một tuần.

Tại thời điểm chẩn đoán, Mal đã bị liệt hoàn toàn từ ngực trở xuống. Anh được phẫu thuật cột sống khẩn cấp với hy vọng lấy lại chức năng vận động. Tuy nhiên, cuộc mổ không thành công. Tình trạng liệt có thể kéo dài suốt đời.

"Hiện tại, em trai tôi phải trải qua các đợt hóa trị để điều trị ung thư. Chúng tôi mong việc điều trị sẽ mang lại kết quả tốt, dù em ấy không thể di chuyển lại được nữa", Kevin chia sẻ.

Thống kê GLOBOCAN ước tính tổng số ca mắc mới ung thư tinh hoàn trên toàn cầu vào năm 2022 là 72.040 ca, gây tử vong cho hơn 9.000 người bệnh.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, ung thư tinh hoàn chiếm 1% bệnh ung thư ở nam giới. Trong nhóm bệnh nhân, căn bệnh này phổ biến ở độ tuổi từ 15 đến 45 tuổi.

Nguy cơ lớn nhất làm gia tăng khả năng mắc ung thư tinh hoàn là bệnh tinh hoàn ẩn. Dù người bệnh từng được phẫu thuật khắc phục tình trạng này, nguy cơ vẫn hiện hữu.

Ngoài ra, nhóm dễ mắc bệnh này thường là những người có tiền sử gia đình mắc bệnh, mắc hội chứng Klinefelter (một tình trạng đột biến di truyền ở nam giới) hoặc nhiễm HIV/AIDS.

Ung thư tinh hoàn là một trong những loại ung thư có tiên lượng điều trị tốt nhất ngay khi bệnh đã di căn. Ở giai đoạn khu trú, tỷ lệ sống sót sau 5 năm có thể lên tới 100%. Ở giai đoạn di căn xa, nhờ vào các phương pháp điều trị tiên tiến, con số này vẫn đạt mức cao, thường là trên 70%, tùy thuộc vào vị trí và thể tích di căn.