Nghẹt thở ca cấp cứu cho nữ bệnh nhân ngừng tim tại phòng khám

Ngày 24/1, ông Vy Xuân Chiến, Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương (Nghệ An), cho biết các y, bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu của đơn vị đã cứu sống một bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng thở ngay trong quá trình thăm khám. Bệnh nhân là bà Q.T.H. (64 tuổi, trú xã Tam Quang, Nghệ An).

Trước đó, bà H. có biểu hiện khàn tiếng, đau vùng cổ nên đến Trung tâm Y tế Tương Dương để kiểm tra sức khỏe. Trong lúc thăm khám tại phòng khám, bà H. bất ngờ lên cơn khó thở dữ dội, nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu rồi ngừng tim, ngừng thở.

Các y bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế Tương Dương nỗ lực cấp cứu bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng thở (Ảnh: cắt từ clip).

Các bác sĩ nhận định nguyên nhân có thể do dị vật đường thở, nghi do polyp thanh quản chèn ép khí quản, gây suy hô hấp cấp, dẫn đến ngừng tuần hoàn.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp vào Khoa Hồi sức cấp cứu. Ngay tại cửa khoa, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm trực tiếp ép tim ngoài lồng ngực để duy trì tuần hoàn.

Cùng thời điểm, bác sĩ Lô Văn Hùng, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, nhanh chóng đặt ống nội khí quản, khai thông đường thở và triển khai các biện pháp hồi sức tim phổi nâng cao.

Sau khoảng 5 phút cấp cứu khẩn trương, tim bệnh nhân đã đập trở lại, nhịp thở được duy trì bằng máy. Các chỉ số sinh tồn dần ổn định, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương đánh giá đây là ca ngừng tuần hoàn hô hấp xảy ra đột ngột, đặc biệt nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

“Việc phản ứng nhanh, phối hợp nhịp nhàng và xử trí đúng phác đồ đã giúp bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử trong gang tấc”, ông Vy Xuân Chiến cho biết.