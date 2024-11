Ngày 19/11, TS.BS chuyên khoa 2 Trà Anh Duy, chuyên gia về Nam khoa ở TPHCM cho biết, thời gian qua ông cùng các cộng sự đã tiếp nhận một số trường hợp nam giới đến "cầu cứu" sau khi vợ sinh con.

Giảm ham muốn sau khi lên chức cha

Trường hợp thứ nhất là anh M. (34 tuổi), đến gặp bác sĩ khi mới đón đứa con đầu lòng được 6 tháng. Dù rất vui khi lên chức cha, nhưng gần đây, anh bắt đầu nhận thấy những thay đổi bất thường trong cơ thể, như mệt mỏi, thiếu năng lượng, giảm ham muốn tình dục và khó tập trung trong công việc.

Đặc biệt, người đàn ông bị suy giảm khả năng cương dương, điều anh chưa từng trải qua trước khi có con.

Nhiều nam giới cảm thấy bị "yếu" đi sau khi có con (Ảnh minh họa: VNL).

Qua thăm khám trực tiếp, bác sĩ phát hiện người đàn ông có dấu hiệu rõ ràng của hội chứng "bố bỉm sữa", vốn là hệ quả của sự thay đổi về nội tiết tố sau khi làm cha. Tiến hành xét nghiệm hormone, bác sĩ xác định nồng độ testosterone của anh M. suy giảm.

Bác sĩ tư vấn cho nam bệnh nhân một chế độ dinh dưỡng lành mạnh kết hợp với tập thể dục nhẹ nhàng để giúp tăng cường sức khỏe tổng thể và phục hồi mức hormone tự nhiên. Bên cạnh đó, anh M. cũng được khuyến nghị thực hiện các liệu pháp quản lý căng thẳng và áp dụng liệu pháp bổ sung testosterone tự nhiên.

Sau 3 tháng điều trị và tuân thủ theo các hướng dẫn của bác sĩ, anh M. dần hồi phục, cảm thấy sức khỏe và phong độ được cải thiện rõ rệt, nhất là trong đời sống sinh lý và công việc.

Một trường hợp khác là anh H. (38 tuổi) đã hưởng niềm vui vợ sinh con cách đây vài tháng. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được bao lâu, anh lại phát sinh tình trạng căng thẳng, thiếu ngủ và dễ cáu gắt trong mối quan hệ gia đình. Đáng chú ý, anh còn thấy mình suy giảm ham muốn trong vấn đề sinh lý, tình dục.

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của mình ngày càng xấu đi, anh H. quyết định đến trung tâm chăm sóc sức khỏe nam giới để nhờ bác sĩ tư vấn.

Sau khi lắng nghe chi tiết về các triệu chứng và kiểm tra, bác sĩ nhận định rằng anh H. có thể đang mắc chứng "trầm cảm sau sinh" ở nam giới - một tình trạng mà nhiều ông bố mới phải đối mặt nhưng thường không được chú ý.

"Trầm cảm sau sinh" ở nam giới thường không được chú ý (Ảnh minh họa: LC).

Để điều trị, bác sĩ đã đưa ra một liệu trình kết hợp giữa liệu pháp tâm lý và các bài tập giảm căng thẳng, như thiền định và tập thở. Anh H. cũng được khuyến nghị điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi và cân bằng trách nhiệm gia đình để giảm bớt căng thẳng.

Sau 2 tháng điều trị, sức khỏe tinh thần và thể chất, sinh lý của anh H. đã dần được cải thiện.

Hội chứng phổ biến nhưng ít được nhận thức đúng mức

Theo nghiên cứu của Gettler và cộng sự năm 2011 (đăng tải trên Proceedings of the National Academy of Sciences), nam giới mới làm cha thường có sự suy giảm nồng độ testosterone. Điều này do cơ thể phản ứng tự nhiên, khi người cha chuyển từ vai trò thu hút bạn tình sang vai trò chăm sóc và bảo vệ gia đình.

Còn nghiên cứu của Paulson và Bazemore (đăng trên Journal of the American Medical Association năm 2010) thì chỉ ra khoảng 10% nam giới gặp phải trầm cảm sau sinh. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn tác động tiêu cực đến mối quan hệ gia đình và đời sống tình dục.

Qua các xét nghiệm sinh học và tâm lý, bác sĩ Duy phát hiện nhiều bệnh nhân mắc hội chứng "bố bỉm sữa" tìm đến ông điều trị có mức cortisol - hormone liên quan đến căng thẳng - cao hơn mức bình thường. Cùng với sự suy giảm testosterone, các quý ông sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ và sức khỏe.

Hội chứng "bố bỉm sữa" là một thuật ngữ mô tả sự suy giảm phong độ, căng thẳng, và những khó khăn mà người đàn ông phải trải qua khi bước vào vai trò làm cha. Hội chứng này là một tình trạng phổ biến, nhưng ít được nhận thức đúng mức.

Hiện nay, nhờ vào sự kết hợp giữa các phương pháp chẩn đoán y khoa tiên tiến và liệu pháp tâm lý, nhiều nam giới phát hiện hội chứng trên sau khi làm cha đã được can thiệp phù hợp, giúp duy trì sức khỏe thể chất, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần trong giai đoạn quan trọng này.