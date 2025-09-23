Nam thanh niên bị đứt lìa khí quản vì vướng vào dây điện giữa đường

Ngày 22/9, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị), các bác sĩ của đơn vị này đã cứu chữa một bệnh nhân bị tổn thương nặng ở vùng cổ.

Bệnh nhân là P.T.A. (SN 2008, trú tại phường Ba Đồn, Quảng Trị), nhập viện trong tình trạng khó thở nặng, vùng cổ sưng to do tràn khí dưới da.

Sức khỏe nam thanh niên cơ bản ổn định sau ca phẫu thuật (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó A. lưu thông bằng xe máy, không may vướng vào dây điện rơi lơ lửng giữa đường.

Sau thăm khám và thực hiện chụp CT Scan, bác sĩ nhận định bệnh nhân A. bị đứt khí quản, tràn khí nhiều vùng cổ, tràn khí trung thất, chỉ định chuyển mổ cấp cứu.

Bác sĩ Trần Linh Giang, Trưởng Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, cho hay bệnh nhân bị đứt rời khí quản, phần khí quản dưới bị đứt tụt sâu xuống thấp, khó khăn trong việc cố định để nối lại.

Sau khi xử lý những vấn đề nêu trên, các bác sĩ phẫu thuật nối lại phần khí quản bị đứt, may kín phần cổ bị tổn thương. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, được theo dõi điều trị phục hồi tại bệnh viện.