Mô hình bán trú “chống cô đơn” được nhiều người cao tuổi lựa chọn

Bước ngoặt tuổi già

Trước đây, cuộc sống của anh Nguyễn Văn Tú (Hà Nội) luôn quay cuồng với công việc, còn mẹ anh - bà Nguyễn Thị Hằng (94 tuổi) - lại lặng lẽ trong ngôi nhà vắng.

“Mẹ tôi sống tình cảm, nhưng con cháu ai cũng bận rộn. Mỗi tối về nhìn mẹ loanh quanh một mình, tôi không khỏi chạnh lòng”, anh chia sẻ.

Ở tuổi xế chiều, bà Hằng bắt đầu lo sợ sau một lần vấp ngã: sợ đau ốm không ai biết, sợ cả ngày phải đối diện với bốn bức tường. Sau khi tìm hiểu, anh Tú đưa mẹ đến Phương Đông Asahi - mô hình nghỉ dưỡng dưỡng lão tại Hà Nội.

“Ban đầu mẹ tôi lắc đầu vì nghĩ dưỡng lão là nơi buồn tẻ, cô đơn. Nhưng khi biết có mô hình bán trú sáng đi chiều về, bà dần cởi mở hơn”, anh nói.

Sau khi tham quan cơ sở vật chất hiện đại và tiếp xúc với đội ngũ nhân viên niềm nở, bà đã đăng ký gói bán trú 3 tháng. Từ đó, nếp sống gia đình cũng đổi thay. Hàng ngày, bà đến trung tâm; tối trở về trong vòng tay con cháu, gia đình thêm rộn ràng bởi ai cũng có chuyện để kể.

Nhiều gia đình lựa chọn bán trú dưỡng lão để cha mẹ được chăm sóc chu đáo hơn.

Sự thay đổi ấy không chỉ là câu chuyện của riêng gia đình anh Tú mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình của xã hội hiện đại khi mọi người dần quen với việc người cao tuổi vào dưỡng lão để được chăm sóc và tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng.

Bán trú dưỡng lão - Giải pháp “chống cô đơn” tuổi già tại Phương Đông Asahi

Vượt ra khỏi mô hình dưỡng lão truyền thống, Phương Đông Asahi tiên phong xây dựng không gian nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc người cao tuổi. Mỗi ngày, từ 8h đến 17h, bà Hằng cùng các cư dân cao tuổi tham gia lịch trình khoa học, cân bằng giữa chăm sóc sức khỏe và tinh thần.

Ngày mới bắt đầu bằng việc kiểm tra định kỳ, giúp theo dõi và điều chỉnh các vấn đề thể trạng. Sau đó là chuỗi hoạt động phong phú trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng hoàn chỉnh như spa - massage, bơi lội… cùng các bữa ăn được thiết kế riêng theo thể trạng.

Mô hình dưỡng lão sáng đến chiều về giúp bà Hằng duy trì tinh thần minh mẫn.

Khác với nhiều trung tâm dưỡng lão, Phương Đông Asahi là đơn vị tiên phong sở hữu khu tắm khoáng Onsen, xông hơi Jjim Jil Bang cao cấp. "Mỗi lần tắm khoáng, xông hơi, tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn. Nhân viên thì tận tình, chu đáo, khiến tôi rất yên tâm", bà Hằng chia sẻ.

Sau hơn một tháng cho mẹ trải nghiệm bán trú dưỡng lão, anh Tú vui vẻ cho biết: "Ban đầu, tôi sợ mẹ không quen. Nhưng từ ngày tham gia bán trú, mẹ như trẻ lại. Tối nào cũng kể chuyện về bạn bè, các hoạt động ca hát, ăn uống,… Thấy mẹ vui, tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều".

Còn với bà Nguyễn Hòa (72 tuổi), đến Phương Đông Asahi là kế hoạch đã bàn trước cùng nhóm bạn đồng niên. “Bây giờ con cái đã lớn, chúng tôi rủ nhau đến đây tận hưởng tuổi già một chút. Hát hò, khiêu vũ, chơi trò chơi,… lại còn làm quen thêm nhiều bạn mới. Ở đây vừa vui, vừa khỏe, lại được sống đúng với lứa tuổi của mình”, bà nói.

Bà Nguyễn Hoà (72 tuổi - đầu tiên từ trái sang) tham gia hoạt động câu lạc bộ cùng bạn bè.

Thêm vào đó, điều khiến các cư dân an tâm khi tận hưởng cuộc sống tại đây là mô hình "viện trong viện".

Ấn tượng khi thường xuyên được theo dõi sức khỏe, vợ chồng ông Trần Xuân Mạnh (79 tuổi) tâm sự: "Nhiều người bảo con chăm cha không bằng bà chăm ông, mà đến đây thì cả hai vợ chồng tôi đều được chăm sóc kỹ lưỡng như nhau, có BVĐK Phương Đông ngay bên cạnh nên chúng tôi cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống thôi".

Người cao tuổi được tiếp cận trực tiếp hệ thống y tế chất lượng cao.

Phương Đông Asahi - miền sống hạnh phúc mới cho thế hệ tuổi vàng.

Hình thành từ tâm nguyện giản dị mà lớn lao nhằm mang đến chốn an hòa cho người cao tuổi, Phương Đông Asahi không chỉ cung cấp hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, mà còn “viết tiếp thanh xuân” rực rỡ, để mỗi ngày trôi qua đều là một trải nghiệm đáng giá.

“Đây cũng là kim chỉ nam hình thành và phát triển, khi Phương Đông Asahi cùng nhau thắp sáng những câu lạc bộ thi ca, nhạc họa, mỹ thuật, văn hóa… để giá trị tinh thần ấy trở thành di sản, là ngọn lửa truyền trao cho thế hệ mai sau, góp phần kiến tạo xã hội hạnh phúc và nhân văn”, ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Tổ hợp Y tế Phương Đông - Phức hợp Nghỉ dưỡng Dưỡng lão Phương Đông Asahi, chia sẻ.

