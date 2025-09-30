Nam sinh lớp 8 ở TPHCM rơi từ tầng 2 trường học, vào hai bệnh viện cấp cứu

Chiều 30/9, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) tiếp nhận điều trị một trường hợp bệnh nhi bị chấn thương sau khi rơi từ tầng 2 trường học xuống đất.

Bệnh nhi là em T. (13 tuổi), học sinh lớp 8 trường THCS Phú Mỹ (phường Bình Dương, TPHCM). Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày (thời điểm giải lao giữa 2 tiết học), nam sinh trên bất ngờ ra lan can của tầng 2, leo lên rồi rơi xuống sân trường.

Sau khi sự cố xảy ra, T. được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu, trước khi chuyển lên tuyến trên.

Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị gãy một số xương (ở cẳng tay phải, cẳng chân trái và gót chân phải), chấn thương phầm mềm vùng đầu, xuất huyết nhẹ trong não, vỡ vững (không xẹp, lún) 3 đốt sống lưng, tỉnh táo và tiếp xúc được, sinh hiệu ổn.

Bệnh nhi được các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh phối hợp chuyên khoa Chỉnh hình xử trí bó bột, cố định các xương gãy, điều trị bảo tồn, theo dõi tình trạng xuất huyết não.

Dự kiến khi sức khỏe đủ điều kiện, tổn thương đốt sống không còn gây nguy hiểm, nam sinh sẽ được phẫu thuật xử lý các vị trí gãy xương.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang phối hợp với Ban giám hiệu trường THCS Phú Mỹ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.