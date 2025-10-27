Bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, còn tình trạng chủ quan

Tại tọa đàm với chủ đề “Cảnh báo nhiều ca sốt xuất huyết nặng”, vừa diễn ra ở khu vực phía Nam, BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, sốt xuất huyết Dengue chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và bệnh diễn tiến nhanh, nguy hiểm khó lường.

Tuy nhiên, hiện nay có sự chủ quan của người dân về căn bệnh trên. Nhiều cha mẹ cho rằng sốt là bệnh vặt của trẻ con, hoặc người lớn chỉ cần uống thuốc hạ sốt là sẽ tự khỏi. Nhưng nguy hiểm nhất là giai đoạn hạ sốt. Lúc người bệnh tưởng đã khỏe lại là giai đoạn có nguy cơ sốc cao nhất, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chia sẻ tại tọa đàm (Ảnh: LK).

Trong thực tế điều trị, các bác sĩ thường gặp không ít ca bệnh đến viện muộn do chủ quan chỉ nghĩ là cảm cúm thông thường, tự điều trị tại nhà, đến khi có dấu hiệu cảnh báo như đau bụng, nôn nhiều, chảy máu, vật vã, lừ đừ mới nhập viện.

Ở giai đoạn này, bệnh nhân đã có nguy cơ chuyển nặng, gây xuất huyết nội tạng, suy đa cơ quan, mọi nỗ lực cấp cứu đều rất mong manh.

"Sốt xuất huyết Dengue có thể khiến một người khỏe mạnh rơi vào tình trạng nguy kịch trong chớp mắt.

Người dân phải nhận diện sớm các dấu hiệu nghi ngờ bệnh (như đau đầu nặng, đau sau hốc mắt, đau cơ, đau khớp, phát ban, sốt cao trong 2-7 ngày) cũng như các triệu chứng cảnh báo nguy hiểm để đến cơ sở y tế ngay, từ đó được xét nghiệm chẩn đoán và điều trị kịp thời", bác sĩ Tiến nhấn mạnh.

BS.CKII Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ chia sẻ, số ca sốt xuất huyết Dengue nặng năm nay đang gia tăng không chỉ trẻ em mà còn ở người lớn, cho thấy virus vẫn lưu hành mạnh mẽ trong cộng đồng.

Một bệnh nhi bị biến chứng sốt xuất huyết nặng (Ảnh: BV).

Trẻ em khi mắc sốt xuất huyết do thành mạch yếu nên dễ sốc hơn. Biến chứng sốc nặng gây tử vong chiếm 20-25%, thường xảy ra vào ngày 4-5 của bệnh.

Còn sốt xuất huyết Dengue ở người lớn có một số khác biệt với trẻ em, tuy ít diễn tiến đến biến chứng sốc hơn nhưng xảy ra sớm hơn và kéo dài hơn, với các biểu hiện xuất huyết thường nhiều hơn. Đặc biệt, nếu bệnh nhân người lớn nếu có xuất huyết tiêu hóa thường rất nặng nề, dễ dẫn đến tử vong.

Cần thực hiện kiểm soát dịch đồng bộ

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trong tuần 42 (13-19/10), địa phương ghi nhận 2.236 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 1,8% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến tuần 42 là hơn 45.700 ca.

Các khu vực có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao bao gồm Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Cần Giờ.

Tại TP Cần Thơ - thủ phủ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - từ đầu năm đến ngày 22/10 đã ghi nhận 3.472 ca mắc sốt xuất huyết. Các tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long cũng ghi nhận số ca mắc tăng hơn 80–130% so với năm trước, nhiều tuần vượt ngưỡng cảnh báo dịch.

Trên bình diện cả nước, theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm đến ngày 7/10 Việt Nam ghi nhận hơn 86.200 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, khiến 17 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc tăng hơn 15% và cao hơn 6 ca tử vong.

Gia đình và xã hội phải chủ động phòng chống muỗi, diệt lăng quăng (Ảnh: HCDC).

Các chuyên gia cho rằng, chìa khóa để giảm biến chứng chính là phòng bệnh chủ động, và việc kiểm soát dịch tại cộng đồng cần được thực hiện đồng bộ.

Cụ thể, gia đình và xã hội phải chủ động phòng chống muỗi, loại bỏ nơi sinh sản của chúng, đồng thời cùng y tế cơ sở theo dõi sát, phát hiện sớm ca bệnh để kịp thời xử trí, góp phần giảm số ca nặng, số tử vong và giảm áp lực cho hệ thống điều trị.

"Người dân cần thực hiện diệt lăng quăng, loại bỏ vật chứa nước, mặc quần áo dài tay, bôi kem chống muỗi, ngủ màn cả ban ngày lẫn đêm. Tiêm chủng cũng là một biện pháp có thể áp dụng để chủ động phòng bệnh", BS.CKII. Huỳnh Thị Kim Yến phân tích.