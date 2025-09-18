Mẹ đơn thân suy sụp phát hiện ung thư giống 2 chị ruột, bác sĩ hé lộ lý do

Đó là trường hợp của chị T. (43 tuổi), quê tại một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long.

Theo bệnh sử, trong khoảng thời gian 2016-2019, hai chị gái đầu của chị T. lần lượt phát hiện bị ung thư vú và ung thư buồng trứng. Mang nỗi lo gia đình có genung thư, hơn 5 năm qua, chị T. kiên trì khám sức khỏe tổng quát tầm soát bệnh, và đều cho kết quả bình thường.

Cách đây 4 tháng, chị T. nhận kết quả chụp nhũ ảnh chẩn đoán có khối u vú phải nghi ác tính. Tại bệnh viện ở TPHCM, qua thăm khám và sinh thiết, bác sĩ xác định bệnh nhân đã mắc ung thư vú.

Kết quả này khiến người phụ nữ suy sụp, khi trở thành người thứ 3 trong nhà mắc ung thư và đối diện với khó khăn chồng chất. Bởi 4 năm qua - từ khi chồng qua đời vì tai nạn - chị trở thành trụ cột gia đình, chăm lo cho 2 con nhỏ.

“Nhà vốn neo người, hai chị gái bệnh nặng điều trị tốn kém, tôi ước mình không rơi vào hoàn cảnh này”, chị T. nói.

Nhân viên y tế lấy mẫu sinh thiết cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Theo ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu mặt cổ, người phụ nữ chỉ mới chớm bệnh (giai đoạn 0), các tế bào ung thư chưa lan ra ngoài ống tuyến vú hoặc tiểu thùy vào mô vú xung quanh. Ở giai đoạn sớm, khả năng điều trị khỏi bệnh rất cao.

Với tiền sử gia đình có hai chị gái mắc ung thư, bác sĩ Tấn chỉ định bệnh nhân xét nghiệm tìm đột biến gen. Song song đó, bệnh nhân quyết định phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú phải để hạn chế nguy cơ khối u biến chứng.

Mười ngày sau ca mổ, kết quả xét nghiệm cho thấy chị T. mang đột biến gen BRCA2, một trong những yếu tố di truyền (tỷ lệ 5-10%) ở các trường hợp ung thư vú (cùng với đột biến gen BRCA1).

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), nếu nữ giới có đột biến gen BRCA1 thì nguy cơ mắc ung thư vú 55-72%. Nếu có đột biến BRCA2, nguy cơ mắc ung thư vú 45-69%.

Để giảm nguy cơ tái phát bệnh cũng như mắc ung thư buồng trứng, vài tháng sau, người mẹ đơn thân quay lại bệnh viện phẫu thuật kép, gồm cắt bỏ vú trái và phẫu thuật nội soi cắt hai buồng trứng. Vì đã có con, chỉ định y khoa này không ảnh hưởng đến cuộc sống bệnh nhân.

“Phẫu thuật đoạn nhũ phòng ngừa ở phụ nữ mang đột biến gen BRCA1 hoặc BRCA2 có thể làm giảm 95% nguy cơ phát triển ung thư vú, giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ tại vùng, giảm di căn xa ở bệnh nhân dưới 35 tuổi.

Ngoài ra, việc này cũng cải thiện tỷ lệ sống ở nhóm 18-49 tuổi, phát hiện mắc bệnh ở giai đoạn 1-2 và thụ thể ER âm tính”, bác sĩ Tấn chia sẻ.

Một ca phẫu thuật điều trị ung thư vú (Ảnh: BV).

Theo bác sĩ, không phải thành viên nào trong gia đình có đột biến gen BRCA cũng mắc ung thư, vì có thể mang đột biến gen nhưng thuộc nhóm phần trăm không mắc ung thư vú, hoặc các tế bào ung thư chưa bộc phát.

Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố, như lối sống, môi trường, hoặc đột biến gen (5-10% do đột biến gen di truyền). Bệnh nếu phát hiện giai đoạn sớm có thể kiểm soát, điều trị khỏi và thậm chí có thể giữ lại ngực.

Bác sĩ khuyên phụ nữ từ 40 tuổi nên tầm soát ung thư vú hàng năm. Đặc biệt, phụ nữ thuộc nhóm có nguy cơ (tiền sử gia đình có người mắc bệnh, mang đột biến gen BRCA…) nên khám sớm hơn.