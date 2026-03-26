"Mắt thần AI" vượt qua bài kiểm tra với bác sĩ phát hiện sớm ung thư phổi

AI vượt qua bài thi trình độ với bác sĩ 5 năm kinh nghiệm

Tại Hội nghị quốc tế Phòng chống bệnh không lây nhiễm nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, diễn ra ngày 26/3, PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi do bệnh viện xây dựng là một bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán, điều trị bệnh.

Theo PGS Giáp, Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng được 3 mô hình về chẩn đoán ung thư phổi dựa trên phân tích dữ liệu lớn và AI. Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi đang được triển khai tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu.

Mô hình AI chẩn đoán sớm ung thư phổi được Bệnh viện Bạch Mai phát triển và ứng dụng (Ảnh: Thế Anh).

3 mô hình chẩn đoán ung thư phổi dựa trên phân tích hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) phổi; dựa trên phân tích hình ảnh nội soi hô hấp, nội soi phế quản theo thời gian thực; dựa trên phân tích các hình ảnh về giải phẫu bệnh.

"Khi triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai, kết quả bước đầu cho thấy trong một số trường hợp, độ chính xác của AI có thể vượt qua bác sĩ có 5 năm kinh nghiệm trong một số tình huống. Đồng thời, AI giúp phát hiện sớm tổn thương, giảm bỏ sót và hỗ trợ ra quyết định lâm sàng kịp thời", PGS Giáp thông tin.

Theo đó, cả 3 mô hình này đều đã qua các bước thẩm định khắt khe và được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao.

Theo chuyên gia này, việc ứng dụng AI trong chẩn đoán ung thư phổi không thay thế quyết định của bác sĩ, nhưng là công cụ hỗ trợ rất lớn để bác sĩ đưa ra quyết định lâm sàng kịp thời, khoa học, không bỏ sót tổn thương.

Chia sẻ về ứng dụng AI trong phát hiện, chẩn đoán ung thư phổi, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ứng dụng này rất hữu ích đối với các bác sĩ trong quản lý các nốt ở phổi của người bệnh.

"Việc quản lý các nốt ở phổi của người bệnh rất quan trọng. AI đã hỗ trợ các bác sĩ xác định rõ ràng hơn thời điểm nào các nốt ở phổi cần theo dõi và thời điểm nào cần phải can thiệp phẫu thuật", PGS Phạm Cẩm Phương chia sẻ.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện bệnh viện đang xúc tiến hoàn thiện để Bộ Y tế phê duyệt cho phép sử dụng chính thức rộng rãi hơn tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, ứng dụng AI sẽ là một trong 6 trụ cột phát triển chuyên môn của Bệnh viện trong những năm tới, trong đó có ung thư phổi. Bệnh viện đã và đang tập hợp tất cả các nguồn lực để đầu tư cho nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng AI.

"Bệnh viện đã sẵn sàng triển khai các ứng dụng này tại các cơ sở y tế ở địa phương để người bệnh được hưởng lợi, nhất là trong việc phát hiện sớm ung thư phổi", PGS Giáp nói.

Cách tiếp cận này sẽ giúp bệnh viện quản trị một cách thông minh, hiện đại, giúp các y bác sĩ đảm bảo độ chính xác, tin cậy; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đến khám, chữa bệnh.

Cùng với ứng dụng này, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã công bố và ra mắt nhiều nền tảng số khác như Cổng thông tin đa ngôn ngữ, ứng dụng chăm sóc người bệnh Bạch Mai Care, hệ thống quản lý Smart ICU, cùng các giải pháp quản trị và kết nối dữ liệu y tế.

Bệnh viện Bạch Mai công bố và ra mắt nhiều nền tảng số (Ảnh: Thế Anh).

Gia tăng gánh nặng bệnh không lây nhiễm

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, bệnh không lây nhiễm hiện nay đang là thách thức và gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế toàn cầu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh như tim mạch, ung thư, đái tháo đường và bệnh phổi mạn tính là nguyên nhân gây ra hơn 70% số ca tử vong trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, tỷ lệ này cũng đang gia tăng nhanh chóng, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc xây dựng các chiến lược y tế phòng chống hiệu quả và lâu dài.

Theo Thứ trưởng, ngành y tế cần đẩy mạnh sàng lọc, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm; triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử; tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu giữa các tuyến. Đây chính là nền tảng để ứng dụng hiệu quả các công nghệ mới như AI trong dự báo, quản lý và điều trị bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Bạch Mai đẩy mạnh công tác phòng bệnh, chăm sóc toàn diện, chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm để người dân được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đồng thời, chủ động xây dựng, cập nhật các phác đồ điều trị theo chuẩn quốc tế, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đẩy mạnh hoạt động khám chữa bệnh từ xa. Thực hiện chuyển đổi số, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, tăng cường kết nối liên thông dữ liệu giữa các tuyến…

Đây cũng là tiền đề rất quan trọng trong việc liên thông dữ liệu quốc gia về y tế và là cơ sở để chúng ta có một bộ cơ sở dữ liệu lớn về y tế, phục vụ trực tiếp cho công tác dự báo các mô hình bệnh tật, cũng như xây dựng các chiến lược để phòng chống các bệnh không lây nhiễm và các bệnh mới nổi, tái nổi khác.