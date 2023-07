Lợi bất cập hại khi ăn nóng

Ăn quá nóng hay quá lạnh cũng đều không tốt và gây tổn hại tới đường ruột cùng các bộ phận trong cơ thể. Ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh việc dùng đồ ăn nóng và căn bệnh ung thư vùng miệng, ung thư đường ruột là có liên quan với nhau.

Lý do là vách ngăn đường ruột tương đối mỏng, thường chỉ có thể chịu được nhiệt độ thức ăn từ 50 đến 60 độ C. Vượt qua ngưỡng nhiệt độ này, vách ngăn này sẽ bị tổn thương.

Ăn quá nóng hay lạnh đều không tốt cho đường ruột (Ảnh: Medical News today).

Theo cuốn Hỏi - đáp Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, khi nhiệt độ của thức ăn lên tới khoảng 70 đến 80 độ C, đặc biệt là khi chúng ta uống trà, nhiệt độ này có thể lên tới mức 90 độ C sẽ gây tổn thương nặng nề cho đường ruột. Nếu bạn thường xuyên uống canh nóng thì hệ thống tiêu hóa cũng như đường ruột sẽ ngày càng bị tổn thương nặng nề.

Thức ăn có nhiệt độ phù hợp chính là không quá nóng hoặc không quá lạnh. Đồng thời, khi uống nước, chúng ta cũng cần phải chú ý tới nhiệt độ của nước. Độ ấm của nước trong khoảng từ 18 đến 45 độ C là phù hợp.

Uống nước quá nóng sẽ không những chỉ gây ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa mà còn ảnh hưởng tới răng. Mặt khác nếu ăn nóng lâu dài làm tăng các triệu chứng bệnh có sẵn ở khoang miệng, thực quản dạ dày…

Việc thường xuyên ăn thức ăn nóng quá sẽ làm tổn thương tế bào vị giác trên lưỡi, ảnh hưởng đến thần kinh vị giác, suy giảm khả năng vị giác dẫn đến chán ăn…. Ăn thức ăn quá nóng còn ảnh hưởng tới chất lượng men răng…

Do đó, bạn chỉ nên sử dụng thức ăn và đồ uống ở mức độ nóng vừa phải, như thế các chất dinh dưỡng vẫn đảm bảo mà lại không ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.