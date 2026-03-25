Loại phở bò nào dễ gây tăng cân nhất?

Phở bò xào đứng đầu bảng gây tăng cân

Phở bò là món ăn quen thuộc của người Việt, xuất hiện từ bữa sáng đến bữa trưa, bữa tối. Tuy nhiên, không phải bát phở bò nào cũng có giá trị năng lượng như nhau. Chỉ cần thay đổi cách nấu, phần thịt hoặc lượng dầu mỡ sử dụng, tổng calo của món ăn có thể tăng lên đáng kể.

Số liệu từ Viện Dinh dưỡng cho thấy, trong 4 loại phở bò được khảo sát, phở bò tái có mức năng lượng thấp nhất với 431,7kcal mỗi suất. Xếp tiếp theo là phở bò chín với 448,5kcal, phở bò sốt vang với 483kcal. Cao nhất là phở bò xào, lên tới 576,3kcal mỗi suất.

Số liệu dinh dưỡng của món phở bò tái được phân tích (Ảnh: Chụp màn hình).

Như vậy, nếu so với phở bò tái, một suất phở bò xào nhiều hơn gần 145kcal. Mức chênh lệch này đủ để tạo khác biệt đáng kể nếu món ăn được dùng thường xuyên trong chế độ ăn hàng ngày.

Không chỉ khác về năng lượng, thành phần dinh dưỡng giữa các loại phở bò cũng có sự chênh lệch rõ.

Theo số liệu khảo sát, một tô phở bò tái trung bình cung cấp 21,5g protein, 6,7g chất béo và 71,2g carbohydrate.

Phở bò chín có lượng đạm cao hơn, đạt 31,2g protein, chất béo vẫn ở mức 6,7g. Phở bò sốt vang cung cấp 37,7g protein và 10,7g chất béo, trong khi phở bò xào chứa 28,8g protein nhưng lượng chất béo lên tới 17,1g, cao nhất trong 4 món.

Đây cũng là lý do giải thích vì sao phở bò xào đứng đầu về năng lượng. Nếu như phở bò tái và phở bò chín chủ yếu là bánh phở, thịt bò và nước dùng, thì phở bò xào còn có thêm lượng dầu đáng kể trong quá trình chế biến.

Chỉ riêng 12,6g dầu ăn được sử dụng trong món được khảo sát đã đóng góp 113,4kcal cho món này. Trong khi đó, bánh phở chiếm 238,6kcal, thịt bò đóng góp thêm 100,5kcal. Tổng hợp các thành phần khiến món ăn này vượt xa các loại phở bò dạng nước về tổng năng lượng.

Với phở bò sốt vang, mức calo cao hơn phở tái và phở chín đến từ phần thịt bò nhiều hơn, nước sốt đậm đặc hơn và lượng chất béo cao hơn. Đây là món đứng thứ hai về nguy cơ gây tăng cân trong 4 loại được so sánh.

Trong khi đó, phở bò tái là loại có mức năng lượng thấp nhất. Nguyên nhân là món ăn này có cấu phần khá đơn giản, gồm bánh phở, thịt bò sống, hành và nước dùng, lượng chất béo không cao.

Phở bò chín nhỉnh hơn một chút về calo, nhưng nhìn chung vẫn thấp hơn đáng kể so với phở bò sốt vang và phở bò xào.

Vận động bao lâu để hết một bát phở?

Nếu quy đổi sang vận động, mức chênh lệch này càng dễ hình dung hơn. Với người nặng khoảng 60 đến 70kg, chạy bộ cường độ vừa phải có thể tiêu hao trung bình 8 đến 10kcal mỗi phút.

Như vậy, một suất phở bò tái tương đương khoảng 40 đến 50 phút chạy bộ, phở bò chín khoảng 45 đến 55 phút, phở bò sốt vang khoảng 50 đến 60 phút, còn phở bò xào có thể tương đương 60 đến 70 phút chạy bộ.

Không chỉ vấn đề calo, một điểm đáng lưu ý khác là lượng natri trong nhiều loại phở bò khá cao. Mức natri lớn nếu tiêu thụ thường xuyên có thể tạo thêm gánh nặng cho sức khỏe tim mạch và huyết áp.