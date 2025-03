Loại quả thuộc nhóm "tốt nhất thế giới" - Việt Nam đâu cũng có

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã công bố danh sách 47 loại rau củ quả có giá trị dinh dưỡng cao nhất thế giới dựa trên tiêu chí "mật độ dinh dưỡng".

Trong bảng xếp hạng này, ớt đỏ được đánh giá cao với số điểm 41,26, đứng ở vị trí thứ 17. Điều này khẳng định giá trị dinh dưỡng vượt trội của loại thực phẩm này không chỉ về mặt hương vị mà còn về lợi ích sức khỏe.

Theo một nghiên cứu đăng trên Journal of Agricultural and Food Chemistry, ớt đỏ chứa hàm lượng capsaicin cao, có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm viêm và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Ớt đỏ có giá trị dinh dưỡng cao (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, nghiên cứu của Đại học Harvard năm 2020 cũng chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn ớt có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 26% so với những người không ăn ớt.

Ớt là loại cây được trồng phổ biến tại Việt Nam, xuất hiện ở nhiều địa phương như Thái Bình, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Bình, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Nam Định…

Theo trang Healthline, chỉ với 15g ớt đỏ tươi đã cung cấp một lượng dinh dưỡng đáng kể, bao gồm:

- Lượng calo: 6

- Nước: 88%

- Protein: 0,3g

- Carbs: 1,3g

- Đường: 0,8g

- Chất xơ: 0,2g

- Chất béo: 0,1g

Ngoài ra, ớt đỏ còn là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin B6, vitamin K1, vitamin A, kali và đồng, giúp cơ thể khỏe mạnh và phòng tránh nhiều bệnh tật.

Lợi ích sức khỏe của ớt đỏ theo nghiên cứu khoa học

Ngăn ngừa ung thư

Nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ cho thấy, capsaicin trong ớt có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt và phổi. Thử nghiệm trên động vật đã chỉ ra rằng capsaicin có khả năng làm giảm kích thước khối u một cách đáng kể.

Bảo vệ tim mạch

Theo một nghiên cứu đăng trên Journal of the American College of Cardiology, ăn ớt thường xuyên giúp giảm 23% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch nhờ khả năng cải thiện tuần hoàn máu, giảm viêm và hạ huyết áp.

Tăng cường hệ miễn dịch

Ớt đỏ giàu vitamin A và C, giúp tăng cường sức đề kháng. Một nghiên cứu của Đại học Cambridge (2022) cho thấy việc bổ sung thực phẩm giàu vitamin C giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cúm và cảm lạnh tới 50%.

Kiểm soát đường huyết

Theo nghiên cứu của Đại học Sydney (2018), capsaicin có khả năng làm giảm tình trạng kháng insulin và hỗ trợ kiểm soát đường huyết, đặc biệt hữu ích cho người mắc tiểu đường loại 2.

Hỗ trợ giảm cân

Một nghiên cứu của Đại học Purdue (2019) cho thấy rằng capsaicin có thể thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo và giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân một cách tự nhiên.

Cải thiện thị lực

Ớt đỏ chứa nhiều beta-carotene, chất có thể chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp bảo vệ mắt và ngăn ngừa các bệnh lý như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ (2021), việc tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin A giúp giảm nguy cơ mắc bệnh về mắt đến 40%.

Cải thiện tâm trạng

Capsaicin có khả năng kích thích cơ thể sản sinh endorphin và serotonin - hai loại hormone giúp tạo cảm giác hưng phấn, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng hiệu quả, theo nghiên cứu của Viện Khoa học Thần kinh UCLA (2020).

Dù có nhiều lợi ích, việc sử dụng ớt cần lưu ý một số điều sau: Không nên ăn ớt quá nhiều vì có thể gây kích thích dạ dày và hệ tiêu hóa. Những người mắc bệnh dạ dày, tá tràng hoặc trĩ nên hạn chế tiêu thụ loại thực phẩm này để tránh các biến chứng không mong muốn.