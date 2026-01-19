Điển hình vào ngày 13/1, một huấn luyện viên đã đột tử ngay tại sân cầu lông ở phường Bình Phú (TPHCM), sau khi xuất hiện cơn khó thở. Dù các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức tim phổi tích cực suốt 70 phút tại hiện trường nhưng không thành công.

Đến ngày 14/1, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, một tài xế 42 tuổi lái xe buýt tuyến 85 của đơn vị này bất ngờ bị đột quỵ vào sáng cùng ngày trong quá trình điều khiển phương tiện.

Phát hiện vụ việc, nhân viên phục vụ trên xe buýt đã khẩn trương tắt chìa khóa xe, phối hợp đưa lái xe đi cấp cứu, nhưng nam tài xế không qua khỏi.

Trước đó không lâu, một người đàn ông 41 tuổi (ngụ phường Phú Lâm, TPHCM) đang khỏe mạnh cũng đột ngột tử vong tại nhà sau cơn mệt mỏi và ho nhiều, được các bác sĩ chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim, hội chứng mạch vành cấp.

Người đàn ông đột tử tại sân cầu lông dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức cấp cứu tại hiện trường (Ảnh: BS).

Trời lạnh có gây đột quỵ, đột tử?

Chia sẻ tại Hội nghị “Phục hồi chức năng đa chuyên ngành cho người bệnh đột quỵ”, do Bệnh viện 1A (Bộ Y tế) tổ chức, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM cho biết, nhiều bệnh lý nền như tim mạch, rối loạn nhịp tim, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid, béo phì và thói quen sử dụng chất gây nghiện đang trở thành “thủ phạm” làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Trong đó, việc thay đổi thời tiết, căng thẳng kéo dài, điều kiện làm việc áp lực cao, tình trạng ít vận động là những tác nhân thúc đẩy khiến đột quỵ có thể xảy ra sớm hơn.

Những yếu tố này có thể làm huyết áp tăng đột ngột, rối loạn nhịp tim, từ đó gia tăng nguy cơ hình thành cục huyết khối và gây tắc mạch máu não.

Chuyên gia dẫn chứng, trường hợp nạn nhân là tài xế đột tử trên đường ở TPHCM vừa qua không phải hiện tượng ngẫu nhiên. Đặc thù công việc của tài xế phải ngồi liên tục thời gian dài, ít vận động, dễ tăng cân và rối loạn chuyển hóa lipid trong nhiều năm.

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM (Ảnh: BV).

Bên cạnh đó, người làm nghề tài xế cũng thường có thói quen thức khuya, ngủ không đủ giấc, góp phần làm huyết áp tăng, tạo nên sự “cộng hưởng” bất lợi cho hệ tim mạch.

Tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TPHCM), thời gian gần đây các bác sĩ nơi này ghi nhận lượng bệnh nhân đột quỵ vào điều trị tăng cao (5-10 ca/ngày). Trong đó, dấu hiệu thường gặp là bệnh nhân đột ngột đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn ói và diễn tiến lơ mơ nhanh chóng.

Bác sĩ điều trị chia sẻ, trong các nguyên nhân dẫn đến đột quỵ, xuất huyết não, nhồi máu não, thời tiết lạnh hay chênh lệch nhiệt độ là yếu tố nguy cơ, vì không chỉ gây co thắt mạch máu mà còn tăng khả năng hình thành cục máu đông.

Cần quan tâm cả phòng ngừa, điều trị lẫn phục hồi chức năng

ThS.BS Ngô Anh Tuấn, quyền Giám đốc Bệnh viện 1A thông tin, đột quỵ không chỉ dẫn đến tử vong mà còn là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của người bệnh, đồng thời tạo ra hệ lụy lớn cho gia đình và xã hội.

Thực tiễn điều trị cho thấy, việc phục hồi chức năng sớm, toàn diện và liên tục, đặc biệt với sự tiếp cận đa chuyên ngành, có vai trò quyết định trong việc phục hồi vận động, ngôn ngữ, nhận thức và giúp người bệnh tái hòa nhập cộng đồng.

Nhân viên y tế Bệnh viện 1A tập phục hồi chức năng cho người bệnh sau đột quỵ (Ảnh: BV).

PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, nếu điều trị giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch, thì phục hồi chức năng giúp họ quay trở lại cuộc sống, phục hồi khả năng lao động, giao tiếp, tự chủ và hòa nhập cộng đồng.

Các bằng chứng khoa học đều cho thấy phục hồi chức năng đa chuyên ngành - khi được triển khai sớm, liên tục và cá thể hóa - mang lại hiệu quả rõ rệt trong cải thiện chức năng và giảm mức độ tàn tật sau đột quỵ.

Bộ Y tế đã ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển lĩnh vực phục hồi chức năng, mở rộng mạng lưới cơ sở, chú trọng đào tạo nhân lực và ứng dụng các kỹ thuật, phương pháp hiện đại.

Tuy nhiên, việc triển khai phục hồi chức năng đa chuyên ngành cho bệnh nhân đột quỵ hiện nay còn chưa đồng đều giữa các vùng miền và các tuyến y tế.

Nguồn nhân lực chuyên sâu như hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, tâm lý lâm sàng còn thiếu. Ngoài ra, sự kết nối giữa bệnh viện và cộng đồng, giữa điều trị nội trú và theo dõi dài hạn sau xuất viện còn nhiều khoảng trống.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa đột quỵ và đột tử, người lao động cần chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ như duy trì vận động thường xuyên, hạn chế ngồi bất động kéo dài, xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, bỏ thuốc lá và kiểm soát cân nặng.

Đồng thời, việc theo dõi sức khỏe định kỳ, kiểm tra huyết áp, đường huyết và mỡ máu thường xuyên là giải pháp quan trọng giúp phát hiện sớm và giảm thiểu nguy cơ xảy ra các biến chứng sức khỏe nguy hiểm.