Lập đoàn kiểm tra các bếp ăn trường học sau vụ 40 học sinh nhập viện

Ngày 11/10, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị thông tin, đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trong cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Động thái này nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, chủ động phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm trong môi trường học đường.

Bữa ăn bán trú của học sinh một trường tiểu học tại Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Trị sẽ thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành và liên ngành, kiểm tra trực tiếp tại các bếp ăn, căng tin trường học, cũng như các cơ sở cung cấp suất ăn và nguồn nguyên liệu chế biến.

Các đoàn kiểm tra sẽ thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm, lập biên bản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm.

Sở Y tế Quảng Trị được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Quảng Trị liên tiếp ghi nhận các vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học. Đáng chú ý là vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân phải nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc (Ảnh: Nhật Anh).

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng.

Chính quyền xã Kim Ngân đã phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện. Trong tổng số 75 học sinh có triệu chứng ngộ độc, 40 em phải nhập viện điều trị, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn và bệnh phẩm do cơ quan chức năng thực hiện đã phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.