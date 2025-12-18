Nhiều thuốc mới giúp bệnh nhân ung thư sống thêm nhiều năm

Chia sẻ bên lề Hội thảo khoa học “Dược lâm sàng trong điều trị đa mô thức bệnh ung thư và Vật lý y khoa cho kỷ nguyên điều trị chính xác”, diễn ra trong hai ngày 18-19/12, tại Hà Nội, GS.TS Lê Văn Quảng cho biết, để điều trị ung thư là đa mô thức, trong đó thuốc là một phần thiết yếu.

Nếu nhìn lại trước đây, các thế hệ thuốc hóa chất cũ gây độc tế bào rất nhiều, không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà còn ảnh hưởng mạnh đến tế bào lành, gây ra nhiều tác dụng phụ khiến bệnh nhân mệt mỏi trong quá trình điều trị. Hiện nay, hóa chất cũng đã có những tiến bộ, hiệu quả tốt hơn và giảm bớt tác dụng không mong muốn.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, điều trị ung thư ngày càng mang lại kết quả khả quan, với nhiều loại thuốc, máy móc mới (Ảnh: Thái Hà).

"Đặc biệt, nhóm thuốc nhắm trúng đích hiện nay đã đi đến thế hệ thứ ba. Với thuốc đích thế hệ ba, mang lại kết quả điều trị rất khả quan, giảm thiểu tác dụng phụ không mong muốn và có thể kéo dài thêm thời gian sống cho bệnh nhân.

Theo thống kê cách đây khoảng hai năm, thuốc đích giúp kéo dài thời gian sống thêm không bệnh cho người bệnh lên tới 36,8 tháng", GS.TS Lê Văn Quảng thông tin.

Ngoài thuốc đích còn có các thuốc miễn dịch, nhưng các thuốc này chi phí đều rất lớn. Hơn nữa, cơ chế tác dụng của thuốc cũng rất phức tạp và có nguy cơ tương tác thuốc. Nếu điều trị không phù hợp, phối hợp thuốc không đúng chỉ định hoặc không đúng bệnh cảnh, thì vừa kém hiệu quả, vừa tốn kém cho người bệnh.

Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc sử dụng thuốc một cách cá thể hóa, an toàn, hợp lý và hiệu quả.

"Vì vậy vai trò của dược lâm sàng rất quan trọng trong điều trị ung thư. Người dược sĩ nắm rõ cơ chế tác dụng của từng nhóm thuốc, từ đó cùng bác sĩ cân nhắc phối hợp thuốc phù hợp trong quá trình điều trị, mang lại hiệu quả cao nhất cho người bệnh", GS.TS Lê Văn Quảng cho biết.

Trong 2 ngày diễn ra hội thảo, có 18 báo cáo chuyên đề được trình bày (Ảnh: Thái Hà).

Bên cạnh thuốc, một lĩnh vực đặc thù trong điều trị ung thư là xạ trị và vật lý xạ trị. Các máy gia tốc mới an toàn hơn rất nhiều, giảm thiểu tối đa tác động lên mô lành, nhờ đó bệnh nhân ít phải chịu các tác dụng phụ do xạ trị gây ra.

Tuy nhiên, dù xạ trị đã có lịch sử hàng trăm năm, nhưng trước đây việc đào tạo chưa thật sự bài bản. Đặc biệt trong mảng vật lý y khoa thì gần như chưa có trường nào đào tạo bài bản.

"Vì vậy, chúng tôi muốn tổ chức hội thảo này để hướng đến việc đào tạo chuyên sâu cho kỹ thuật viên xạ trị và cho lĩnh vực vật lý y khoa, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ", Giám đốc Bệnh viện K thông tin.

Chuyên gia này cho biết, trong năm 2025, Bệnh viện K đã trang bị thêm 4 máy xạ trị mới và 6 máy xạ trị đang hoạt động.

Nhờ có nguồn máy xạ trị mới được bổ sung đã giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh. Trung bình, khoảng 40% bệnh nhân ung thư cần kết hợp hóa xạ trị. Trước đây việc này nhiều khi bị kéo dài vì số lượng máy hạn chế, bệnh nhân phải chờ lâu. Bây giờ tiến độ sẽ nhanh hơn, giảm thời gian chờ, giảm nguy cơ lỡ “cơ hội vàng” trong điều trị.

Trước đây, tối đa máy chạy khoảng 150 bệnh nhân/ngày. Khi có thêm máy, giúp bác sĩ và kỹ thuật viên đỡ phải làm liên tục từ rất sớm đến rất muộn, và máy có thời gian nghỉ tăng lên từ 2 lên 5 giờ, góp phần giảm áp lực vận hành và giảm nguy cơ sai sót do quá tải.