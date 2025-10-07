Vụ 40 học sinh nhập viện: Phát hiện chủng vi khuẩn gây ngộ độc

Ngày 7/10, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị cho biết đã có kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, liên quan đến vụ hàng chục học sinh Trường phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân (Quảng Trị) nhập viện.

Theo vị lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị, đơn vị kiểm nghiệm phát hiện có chủng vi khuẩn Bacillus cereus, sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin trong một mẫu thức ăn và một mẫu bệnh phẩm; 3 mẫu thực phẩm và 11 mẫu bệnh phẩm còn lại không phát hiện vi khuẩn gây bệnh.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Độc tố Non-haemolytic enterotoxin sản sinh khi vi khuẩn phát triển trong ruột non, một trong những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, thường liên quan đến thực phẩm được nấu chín nhưng để nguội hoặc bảo quản không đúng cách.

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, cho biết, sau khi có kết quả kiểm nghiệm, chính quyền sẽ họp bàn với các đơn vị liên quan để đưa ra phương án xử lý.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng.

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa học sinh đến bệnh viện. Trong số 75 học sinh có triệu chứng ngộ độc, 40 em phải nhập viện, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Học sinh nhập viện điều trị các triệu chứng ngộ độc (Ảnh: Nhật Anh).

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Sau vụ ngộ độc, các phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy hết sức bất bình.

Phụ huynh cho biết họ không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường nên quyết định cho con nghỉ ở nhà.

Trước những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy. Phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp.