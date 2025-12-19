Ngày 19/12, đại diện Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM cho biết, mới đây, các bác sĩ nơi này đã tiếp nhận cấp cứu cho một trường hợp gặp tai nạn hy hữu.

Bệnh nhân là bé trai tên N.M.T. (5 tuổi). Khai thác bệnh sử, khoảng 17h45 ngày 18/12, bệnh nhi nghịch dại và bị kẹt chặt ngón tay vào ổ khóa trên cửa, không thể rút ra.

Bé trai được đưa vào viện trong tình trạng ngón tay kẹt chặt vào ổ khóa cửa (Ảnh: BV).

Bệnh nhi được gia đình đưa đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM lúc 18h45 cùng ngày, với ổ khóa đã kéo ra khỏi cửa, trong tình trạng ngón cái tay trái dính vào ổ khóa. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng lên kế hoạch mổ khẩn cấp để giải cứu cho bệnh nhi.

Ê-kíp mổ bao gồm bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình Nhi, bác sĩ - kỹ thuật viên gây mê cùng các điều dưỡng dụng cụ đã phối hợp nhịp nhàng. Trong đó, điều dưỡng dụng cụ trở thành "thợ sửa ổ khóa" bất đắc dĩ, lấy dị vật ra khỏi ngón cái tay trái của cháu bé.

Sau mổ, ngón tay cái của bé trai may mắn chỉ bị dập phần mềm, không gãy xương, không tổn thương gân và được cứu thành công.

Các nhân viên y tế biến thành "thợ sửa ổ khóa" bất đắc dĩ (Ảnh: BV).

PGS.TS Võ Quang Đình Nam, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi cảnh báo, phụ huynh và bảo mẫu ở các điểm nuôi trẻ cần giám sát bé cũng như kiểm tra các trang thiết bị, vật dụng trong gia đình, nhà trường để tránh rủi ro tương tự, vì trẻ nhỏ hiếu động, tò mò, nghịch ngợm nên dễ xảy ra tai nạn.

BSCKII Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, cho biết Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM từng tiếp nhận những trường hợp kẹt ngón tay vào khe cửa, chiếc nhẫn, máy ép…

Vì vậy, các gia đình cần kiểm tra ổ khóa, bản lề để sửa chữa, thay thế ổ khoá khi bị kẹt, lỏng; đóng hay mở cửa nhẹ nhàng, tránh dùng lực mạnh. Bên cạnh đó, không để trẻ em nghịch ổ khóa; giám sát, tập huấn cũng như hướng dẫn, dạy các bé về nguy cơ kẹt tay và ổ khoá, khe cửa, thang máy…