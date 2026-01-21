Lạc nội mạc tử cung: Không cần phải sống chung với cơn đau

Triệu chứng của lạc nội mạc tử cung

Đau là triệu chứng phổ biến nhất của lạc nội mạc tử cung (Ảnh: BVCC).

Lạc nội mạc tử cung là một bệnh phổ biến thường gặp ở phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ, nguyên nhân còn chưa rõ ràng, liên quan mật thiết đến vô sinh.

Đây là một tình trạng thường gây đau đớn, trong đó các tế bào của niêm mạc tử cung không chỉ nằm trong lòng tử cung mà phát triển ở những nơi khác bên ngoài tử cung. Bệnh thường ảnh hưởng đến buồng trứng, ống dẫn trứng và mô lót vùng chậu.

Lạc nội mạc tử cung là một tình trạng phụ khoa mãn tính ảnh hưởng đến khoảng 176 triệu phụ nữ trên toàn thế giới. Mặc dù nó có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng nó phổ biến nhất trong độ tuổi sinh sản của phụ nữ, thường ở độ tuổi từ 15 đến 49.

Theo Healthline, các triệu chứng của lạc nội mạc tử cung có thể từ nhẹ đến nặng. Bạn cũng có thể bị lạc nội mạc tử cung mà không có bất kỳ triệu chứng nào. Đau là triệu chứng phổ biến nhất.

Những người gặp phải tình trạng này thường mô tả cơn đau bụng kinh dữ dội hơn nhiều so với bình thường. Cơn đau cũng có thể trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.

Các triệu chứng của lạc nội mạc tử cung bao gồm:

- Đau khi đến kỳ kinh nguyệt.

- Ra máu bất thường giữa chu kỳ kinh nguyệt.

- Kỳ kinh nguyệt kéo dài hoặc ngắn.

- Đau khi rụng trứng.

- Đau trong hoặc sau khi quan hệ tình dục.

- Đau lưng, vùng chậu và đau chân.

- Chuột rút.

- Mệt mỏi.

- Nôn, buồn nôn hoặc đầy hơi.

- Đau đầu trong kỳ kinh nguyệt.

Ngoài ra, lạc nội mạc tử cung có thể dẫn đến vô sinh. Trong số phụ nữ bị vô sinh, có tới 30 -50% có tổn thương lạc nội mạc tử cung. Cơ chế gây vô sinh của lạc nội mạc tử cung là do: biến dạng các tổ chức vùng chậu gây dính, co kéo, ảnh hưởng đến chức năng vòi trứng, buồng trứng, tử cung.

Ðiều trị lạc nội mạc tử cung

Các phương pháp điều trị có thể giúp bạn kiểm soát tình trạng bệnh và các biến chứng. Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, điều trị chứng đau bụng kinh do lạc nội mạc tử cung có thể dùng biện pháp nội khoa bằng cách dùng các loại thuốc progestagen tổng hợp để làm teo các đám niêm mạc tử cung lạc chỗ.

Bác sĩ cũng có thể chỉ định bệnh nhân dùng thuốc tránh thai chứa nhiều progestagen và ít estrogen uống liên tục từ 6 tháng đến một năm. Một số trường hợp phải phẫu thuật để nạo vét những ổ lạc nội mạc tử cung trong cơ thể.

Với sự ra đời của phẫu thuật nội soi, điều trị ngoại khoa trong lạc nội mạc tử cung đã có những bước tiến mới. Phẫu thuật nội soi cho phép gỡ dính, phá hủy các tổn thương, tạo hình vòi trứng, đốt điện lưỡng cực hay đốt laser để phá hủy các tổn thương. Đây là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, vết mổ nhỏ từ 5mm, hạn chế chảy máu, bệnh nhân nhanh phục hồi.

Trong các trường hợp lạc nội mạc tử cung nặng, bệnh nhân có thể phải cắt buồng trứng, cắt dây chằng tử cung - cùng, thậm chí cắt tử cung. Chỉ định điều trị ngoại khoa trong lạc nội mạc tử cung thường là khối lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng, tình trạng dính nặng, lạc nội mạc tử cung sâu, lạc nội mạc tử cung độ III, IV.

Phẫu thuật phụ khoa như cắt tử cung, buồng trứng… đều can thiệp sâu vào vùng chậu, đây là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, cơ và mạch máu. Vì mức độ xâm lấn lớn và khả năng gây đau kéo dài, các ca phẫu thuật phụ khoa trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí nhiều chị em.

Theo ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Ba, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, tình trạng đau sau phẫu thuật phụ khoa nếu không được kiểm soát đúng cách sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Bệnh nhân đau sẽ ngại thở sâu, không dám vận động, tăng nguy cơ viêm phổi.

Đau kéo dài cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ, ăn uống, tâm lý và dễ biến thành đau mạn tính, ảnh hưởng tới cuộc sống.

Việc kiểm soát đau sau mổ không chỉ giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn, mà còn hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, đẩy nhanh quá trình liền vết mổ, giảm nguy cơ biến chứng và giúp bệnh nhân sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, quản lý đau không chỉ là một kỹ thuật hỗ trợ, mà là yếu tố then chốt trong quá trình điều trị, nhằm mang lại sự thoải mái và phục hồi toàn diện cho người bệnh.

"Nhờ áp dụng đa dạng phương án kiểm soát tốt cơn đau, bệnh nhân đã cảm thấy không còn quá lo sợ khi nghe đến hai chữ “phẫu thuật”. Việc can thiệp điều trị kịp thời trở nên nhẹ nhàng hơn, từ đó nâng cao hiệu quả chữa bệnh và giảm nguy cơ biến chứng”, BSCKI Đoàn Ngọc Minh, Phó Trưởng khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh chia sẻ.