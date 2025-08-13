5 vùng đau khi mắc bệnh phụ khoa - chị em đừng bỏ qua

Theo BS.CKI Chu Thị Nga - Khoa Sản Phụ khoa - BVĐK Hồng Ngọc, không ít chị em chủ quan với cơn đau vùng bụng dưới hoặc vùng chậu, cho rằng đó là hiện tượng sinh lý bình thường hoặc do rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu sớm của nhiều bệnh lý phụ khoa nguy hiểm.

Các bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ

Bệnh phụ khoa là các bệnh lý liên quan đến cơ quan sinh dục nữ, đi từ âm hộ đến cổ tử cung, tử cung, buồng trứng. Những bệnh phụ khoa gồm: viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm phần phụ, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, polyp tử cung, thậm chí ung thư phụ khoa.

“Nhiều người chỉ tình cờ phát hiện bệnh phụ khoa khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi bệnh đã tiến triển nặng, gây nhiều triệu chứng bất thường”, bác sĩ Nga cho hay.

Nhiều chị em chỉ vô tình phát hiện bệnh phụ khoa khi đi khám tổng quát (Ảnh: BVCC).

Các vùng đau khi mắc bệnh phụ khoa

Đau là dấu hiệu cảnh báo phổ biến và sớm nhất khi mắc bệnh phụ khoa.

Đau bụng dưới

Đau bụng dưới là triệu chứng thường gặp nhất khi mắc bệnh phụ khoa. Nhiều chị em chỉ thấy đau âm ỉ quanh kỳ kinh, nhưng có người lại đau dữ dội kèm chướng bụng. “Đau bụng dưới có thể cảnh báo nhiều bệnh lý phụ khoa như u xơ, xoắn u, viêm phần phụ…”, bác sĩ Nga cảnh báo.

BVĐK Hồng Ngọc cho biết đã tiếp nhận không ít trường hợp phát hiện các khối u kích thước lớn dù chỉ đau âm ỉ. Như trường hợp của chị N.H.D, đau âm ỉ vùng bụng dưới suốt nhiều tháng nhưng không đi khám. Đến khi rong kinh, chị mới phát hiện đa u xơ tử cung, cần phẫu thuật để cải thiện thiếu máu.

Đau bụng dưới là dấu hiệu của nhiều bệnh phụ khoa nguy hiểm (Ảnh: Shutterstock).

Đau vùng chậu

Đau vùng chậu thường là cảm giác đau quặn lan hai bên hông, tăng lên khi vận động mạnh hay quan hệ tình dục, Ngoài ra, chị em có thể cảm thấy gai rét, đổ mồ hôi, mệt mỏi. Đau vùng chậu thường cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm như viêm dính, lạc nội mạc hoặc thai ngoài tử cung.

Đau vùng kín

Cảm giác đau âm hộ, âm đạo kèm theo rát, ngứa râm ran, nhất là khi đi tiểu hoặc sau quan hệ tình dục là dấu hiệu viêm nhiễm cấp tính như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung hoặc viêm tuyến Bartholin.

Bệnh nhân N.T.T (33 tuổi) là trường hợp điển hình của việc chủ quan với dấu hiệu đau tại vùng kín. Đến viện khám trong tình trạng gai rét, vùng kín sưng tấy, chị T được chẩn đoán áp xe tuyến Bartholin, phải chích rạch và dẫn lưu, tránh biến chứng về sau.

Đau vùng kín có thể kèm rát, châm chích, ngứa râm ran (Ảnh: Shutterstock).

Đau lưng dưới

Nếu đau lan từ thắt lưng xuống hông, đùi, kéo dài dai dẳng, chị em nên nghĩ đến u xơ tử cung, u nang buồng trứng hoặc lạc nội mạc tử cung chèn ép dây thần kinh.

Đau các vùng khác

Một số trường hợp, khối u chèn ép vào trực tràng, bàng quang hoặc hệ thần kinh vùng tiểu khung gây mông, đùi, mót rặn, tiểu buốt. Một số chị em có thể gặp tình trạng vùng mông căng tức khi ngồi lâu.

Phân biệt đau do bệnh phụ khoa và các bệnh lý khác

Đau do bệnh phụ khoa dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa và tiết niệu. Để nhận diện, chị em có thể dựa vào đặc điểm, vị trí, thời điểm xuất hiện cơn đau và các triệu chứng kèm theo:

So sánh tình trạng đau do bệnh phụ khoa với bệnh tiêu hóa, tiết niệu.

“Khi có dấu hiệu đau vùng chậu, vùng bụng dưới, lưng dưới kèm rối loạn kinh nguyệt, khí hư bất thường,… chị em cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để kiểm tra, không tự ý điều trị tại nhà”, bác sĩ Nga nhấn mạnh.

Khám phụ khoa định kỳ: Phát hiện sớm, điều trị hiệu quả

Khám phụ khoa định kỳ giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời, đặc biệt trong trường hợp bệnh diễn biến âm thầm. Chị em nên chủ động thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín khi có dấu hiệu đau bất thường tái diễn theo chu kỳ, kèm rối loạn kinh nguyệt hoặc khí hư có màu, mùi lạ.

“Tùy theo từng bệnh lý với mức độ và tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị nội khoa hoặc can thiệp (tiểu phẫu, phẫu thuật) phù hợp, giúp kiểm soát cơn đau từ gốc và bảo tồn chức năng sinh sản”, bác sĩ Nga nói thêm.

Khám phụ khoa giúp phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng đau do bệnh phụ khoa (Ảnh: BVCC).