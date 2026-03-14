Kỳ vọng đại biểu ngành y mạnh dạn lên tiếng về thu nhập và thuốc điều trị

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3. Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu chọn 500 đại biểu.

Tại TPHCM, 38 đại biểu Quốc hội sẽ được chọn từ 64 ứng viên tại 13 đơn vị. Cử tri thành phố cũng bầu 125 đại biểu HĐND TPHCM từ 208 người ứng cử tại 42 đơn vị.

Mong đại biểu mạnh dạn lên tiếng về các khó khăn của ngành y

Trước thềm Quốc hội khóa mới, TS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) bày tỏ nhiều kỳ vọng, khi có nhiều nhân sự ngành y tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

Theo ông, sự hiện diện của các bác sĩ, chuyên gia y tế trong cơ quan lập pháp sẽ góp phần mang tiếng nói thực tiễn từ bệnh viện, phòng khám đến nghị trường, giúp chính sách y tế sát với nhu cầu của người dân và đội ngũ thầy thuốc.

Bác sĩ Dũng cho rằng, những người làm nghề y hiểu rất rõ những khó khăn của hệ thống y tế hiện nay, từ áp lực công việc, thiếu nhân lực đến những bất cập trong cơ chế tài chính.

Vì vậy, ông kỳ vọng các đại biểu xuất thân từ ngành y sẽ mạnh dạn lên tiếng về chế độ đãi ngộ, đặc biệt là chính sách tiền lương cho bác sĩ và nhân viên y tế. Theo ông, thu nhập chưa tương xứng với khối lượng và áp lực công việc là một trong những nguyên nhân khiến nhiều nhân viên y tế rời hệ thống công lập.

TS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân (Ảnh: BS).

Bên cạnh đó, vấn đề thuốc và vật tư y tế cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Thực tế tại các cơ sở khám chữa bệnh cho thấy đôi lúc vẫn xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư, gây ảnh hưởng đến việc điều trị cho người bệnh.

Do đó, bác sĩ mong muốn Quốc hội và các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế đấu thầu, mua sắm, bảo đảm nguồn cung ổn định và minh bạch.

Ngoài ra, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân cũng kỳ vọng các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến những nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội như trẻ em, người cao tuổi, người nghèo hay người bệnh mạn tính.

"Theo tôi, hệ thống y tế cần những chính sách nhân văn hơn để bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng”, bác sĩ Dũng bày tỏ.

Đồng quan điểm trên, TS.BSCKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho rằng, trong kỳ bầu cử này, ngành y tế thành phố có nhiều cán bộ, bác sĩ, nhà quản lý y tế tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Điều này thể hiện sự ghi nhận của xã hội đối với đội ngũ nhân lực ngành y, đồng thời cũng là cơ hội để những người làm trong lĩnh vực y tế đóng góp tiếng nói chuyên môn vào quá trình xây dựng chính sách, đặc biệt là các chính sách liên quan đến chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển hệ thống y tế và an sinh xã hội.

TS.BSCKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM (Ảnh: LQ).

"Sau cuộc bầu cử, tôi kỳ vọng Quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục quan tâm và ban hành nhiều chính sách mạnh mẽ hơn cho lĩnh vực y tế, đặc biệt là nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở, cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ y bác sĩ và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân.

Ở góc độ xã hội, tôi tin rằng Quốc hội mới sẽ góp phần thúc đẩy các chính sách phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân"

Kỳ vọng củng cố và nâng cao năng lực y tế cơ sở, dự phòng

Là ứng cử viên đại biểu HĐND phường Tam Bình (TPHCM), TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức chia sẻ, đối với lĩnh vực y tế, ông kỳ vọng Quốc hội nhiệm kỳ tới tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng bảo đảm tính bền vững, công bằng và nhân văn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo bác sĩ Thanh, thực tiễn những năm gần đây cho thấy, hệ thống y tế Việt Nam có nhiều bước phát triển quan trọng, song vẫn còn không ít thách thức cần được giải quyết, đặc biệt là vấn đề nguồn nhân lực, cơ chế tài chính y tế cũng như sự chênh lệch về chất lượng dịch vụ giữa các tuyến.

"Tôi mong rằng các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy các chính sách nhằm nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, củng cố y tế dự phòng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các bệnh viện phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp để chăm lo đời sống, tạo môi trường làm việc ổn định và thu hút nhân lực y tế chất lượng cao cũng là một yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo đảm hệ thống y tế đủ sức đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân", TS.BS Vũ Trí Thanh nói.

TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (Ảnh: BV).

Ở góc độ rộng hơn của đời sống xã hội, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức kỳ vọng Quốc hội tiếp tục đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Những quyết sách liên quan đến giáo dục, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cần được quan tâm một cách toàn diện và bền vững.

"Sự phát triển của đất nước không chỉ được đo bằng các chỉ số kinh tế, mà còn thể hiện ở mức độ hạnh phúc, an toàn và chất lượng sống của mỗi người dân.

Trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, Quốc hội cũng cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để tạo môi trường thuận lợi cho các lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở ra nhiều cơ hội mới cho thế hệ trẻ", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nói.