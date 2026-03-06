Hà Nội chuẩn bị kịch bản y tế quy mô lớn phục vụ bầu cử

Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch bảo đảm toàn diện công tác chăm sóc sức khỏe phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, hệ thống y tế Thủ đô được yêu cầu chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc men, trang thiết bị và phương tiện nhằm đáp ứng kịp thời các tình huống y tế có thể phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử.

Y tế Hà Nội sẵn sàng phương án bảo đảm y tế cho ngày hội bầu cử (Ảnh: Mai Hoa).

Thời gian triển khai các hoạt động bảo đảm y tế diễn ra từ ngày 28/2 đến ngày 23/3. Cao điểm là ngày tổ chức bỏ phiếu 15/3, thời điểm tập trung đông cử tri và diễn ra nhiều hoạt động liên quan.

Ngành y tế xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ sở khám chữa bệnh và hệ thống y tế dự phòng nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, đại biểu và lực lượng phục vụ bầu cử.

Siết chặt phòng dịch tại điểm bầu cử

Công tác phòng chống dịch bệnh được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị y tế dự phòng tăng cường giám sát dịch tễ, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn.

Hoạt động vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức bỏ phiếu và các địa điểm liên quan được đẩy mạnh nhằm hạn chế nguy cơ lây lan mầm bệnh. Nguồn nước sinh hoạt phục vụ người dân và các điểm bầu cử cũng được kiểm tra thường xuyên để bảo đảm đạt tiêu chuẩn an toàn.

Bên cạnh đó, ngành y tế phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn và khu vực lưu trú của đại biểu.

Việc giám sát được thực hiện liên tục trước và trong thời gian diễn ra bầu cử nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm tập thể, bảo đảm sức khỏe cho những người tham gia tổ chức và phục vụ sự kiện quan trọng này.

Sẵn sàng cấp cứu trong mọi tình huống

Các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ thường trực cấp cứu. Nhân lực y tế, thuốc điều trị, vật tư tiêu hao và thiết bị chuyên môn phải được chuẩn bị đầy đủ nhằm sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các tình huống khẩn cấp.

Tất cả bệnh viện trên địa bàn thành phố phải bố trí 5-10 giường bệnh dự phòng nhằm sẵn sàng tiếp nhận người bệnh trong trường hợp phát sinh tình huống bất thường.

Bên cạnh đó, mỗi bệnh viện thành lập 1 đội cấp cứu cơ động túc trực thường xuyên cùng xe cứu thương và đầy đủ thuốc men, thiết bị cần thiết. Các đội cấp cứu duy trì trạng thái sẵn sàng, có thể lên đường thực hiện nhiệm vụ ngay khi nhận được yêu cầu điều động.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội luôn sẵn sàng ứng trực phục vụ (Ảnh: Mai Hoa).

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội xây dựng phương án vận chuyển cấp cứu phù hợp với điều kiện thực tế tại từng khu vực. Đơn vị này tăng cường kết nối hệ thống cấp cứu ngoại viện trên toàn địa bàn, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt giữa các điểm bầu cử và cơ sở điều trị.

Các kíp trực xe cứu thương được bố trí hợp lý, trang bị đầy đủ thiết bị hồi sức cấp cứu, sẵn sàng vận chuyển người bệnh đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất.

Bên cạnh lực lượng y tế cơ sở, Sở Y tế Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan gồm Cục An toàn thực phẩm, Cục Phòng bệnh, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Trung tâm Chống độc của các bệnh viện trên địa bàn và Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Các đơn vị chuẩn bị sẵn lực lượng cấp cứu lưu động và phương án dự phòng nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra tình huống khẩn cấp như thảm họa, ngộ độc hàng loạt hoặc sự cố nghiêm trọng.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo đơn vị chức năng tại địa phương thực hiện nghiêm kế hoạch bảo đảm y tế phục vụ bầu cử. Chính quyền cơ sở có trách nhiệm phối hợp ngành y tế trong công tác tuyên truyền, giám sát an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh.

Việc chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm y tế thể hiện vai trò nòng cốt của ngành y tế trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, cơ sở vật chất và phương án ứng phó góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.