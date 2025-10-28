Ngưng tim 2 lần nguy kịch

Trước đó, vào ngày 17/10, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nhận được thông tin mời hội chẩn từ Bệnh viện Từ Dũ về trường hợp nữ bệnh nhân V.T.B. (42 tuổi, ngụ Đắk Lắk) bị ngưng tim 2 lần trong quá trình phẫu thuật điều trị bệnh lý, đã được các bác sĩ cơ sở chuyên khoa Sản nỗ lực hồi sức tích cực.

Ngay lập tức, ê-kíp khoa Nội tim mạch của Bệnh viện Chợ Rẫy di chuyển sang đơn vị bạn để đánh giá tình trạng bệnh nhân. Theo chẩn đoán ban đầu, người phụ nữ bị sốc tim nặng, cần hỗ trợ tuần hoàn khẩn cấp.

Bệnh nhân nhanh chóng được đặt nội khí quản, thở máy, duy trì huyết động tối thiểu và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Tại phòng hồi sức tim mạch, bệnh nhân được ghi nhận sốc tim nặng, men tim tăng rất cao, kết quả chụp mạch vành bình thường.

Người phụ nữ ở Đắk Lắk có 2 lần ngưng tim nguy kịch (Ảnh: BV).

Ảnh siêu âm cho thấy mỏm tim vô động nhưng đáy tim lại tăng động, phân suất tống máu giảm chỉ còn khoảng 33%.

Đây là hình thái điển hình của bệnh Takotsubo - một thể bệnh cơ tim do stress còn gọi là hội chứng "trái tim tan vỡ", dễ bị nhầm với nhồi máu cơ tim cấp và có thể diễn tiến nhanh, dẫn đến suy tuần hoàn tối cấp.

Trước diễn tiến nguy kịch, ê-kíp khoa Nội tim mạch đã tiến hành hội chẩn cùng khoa Tim mạch can thiệp và khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, đi đến quyết định kích hoạt quy trình hỗ trợ tim phổi ngoài cơ thể 24/7, đặt hệ thống ECMO, tạo “cửa sổ” cho cơ tim hồi phục.

Song song đó là chiến lược hồi sức toàn diện, kiểm soát huyết động, thở máy bảo vệ phổi, dùng kháng sinh theo khuyến cáo và hỗ trợ đa cơ quan. Nhờ đáp ứng tốt với điều trị tích cực, huyết áp và hoạt động của tim bệnh nhân dần ổn định.

Người bệnh được tập giảm dần hỗ trợ máy và ngưng hệ thống hỗ trợ tim phổi ngoài cơ thể. Kết quả siêu âm tim tại giường cho thấy khả năng co bóp của tim (phân suất tống máu) đã tăng lên 38% ngay sau khi ngưng hỗ trợ, và tiếp tục cải thiện trong những ngày sau đó.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã được rút nội khí quản, chuyển sang thở oxy qua ống canula, sinh hiệu ổn, các dấu hiệu sinh tồn phục hồi tốt, thoát cơn "thập tử nhất sinh".

Bệnh nhân được phát hiện mắc hội chứng "trái tim tan vỡ" (Ảnh: BV).

Trường hợp lâm sàng rất hiếm gặp

PGS.TS.BS Hoàng Văn Sỹ, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đây là một trường hợp bị bệnh cơ tim Takotsubo có diễn tiến rất nặng và đột ngột. Các thuốc được dùng trong hồi sức tim phổi thông thường như thuốc vận mạch bị chống chỉ định trong trường hợp này.

Chìa khóa của việc điều trị đến từ sự phối hợp liên viện kịp thời giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Từ Dũ.

PGS Sỹ phân tích, hội chứng "trái tim tan vỡ" có thể khởi phát sau các tình trạng stress cả về thể chất hoặc tâm lý, đặc biệt trên bệnh nhân phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn. Tuy nhiên, chỉ dưới 10% những ca dẫn tới suy tuần hoàn tối cấp. Do đó, đây là một trường hợp lâm sàng rất hiếm gặp.

Kỹ thuật oxy hóa qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch - động mạch (VA-ECMO) cho phép duy trì tưới máu cơ quan khi tim suy sụp, từ đó tạo điều kiện để cơ tim nghỉ ngơi và hồi phục. Bên cạnh đó, việc nhận diện sớm và can thiệp phù hợp cũng nắm vai trò quyết định đến sự thành công của ca bệnh.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch sau khi được chạy ECMO và điều trị tích cực (Ảnh: BV).

Các chuyên gia khuyến cáo, bệnh lý tim mạch đang ngày càng đa dạng và khó lường, có thể xuất hiện trong các tình trạng stress cả về thể chất hoặc tinh thần.

Do đó, đối với phụ nữ - đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh và hậu mãn kinh - cần cảnh giác khi có triệu chứng đau ngực, khó thở sau stress thể chất lẫn tinh thần, hoặc sau phẫu thuật. Đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hoặc hội chứng "trái tim tan vỡ".

Những trường hợp bệnh cơ tim Takotsubo có biến chứng choáng tim nặng cần được chăm sóc và điều trị tại những trung tâm có khả năng thực hiện kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn cơ học (như hệ thống hỗ trợ tim phổi ngoài cơ thể).