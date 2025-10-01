Miếng dị vật trong suốt nguy hiểm "ẩn" trong cổ họng bé trai

Ngày 1/10, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu một trường hợp bị hóc dị vật trong thực quản nguy hiểm.

Theo lời người nhà, bé trai Đ.Q.B. (11 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai) bất ngờ đau cổ, nôn ói trong lúc ăn bánh sinh nhật tại nhà vào chiều tối 29/9.

Cùng lúc này, gia đình phát hiện phần nhựa hình tai thỏ trong bánh còn sót, nghi ngờ bé B. đã nuốt một miếng nhựa nên ngay lập tức đưa trẻ vào Trung tâm Y tế khu vực Tân Phú rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Đêm cùng ngày, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng đau cổ, chảy nhiều nước bọt, mệt mỏi, không ăn uống được. Trẻ nhanh chóng được gây mê, nội soi cấp cứu và gắp ra một mảnh nhựa nằm trong thực quản ngang đốt sống ngực.

Miếng nhựa trong suốt ẩn mình trong thực quản bé trai được các bác sĩ gắp ra (Ảnh: NP).

Chia sẻ về trường hợp này, bác sĩ Ngô Văn Phan, Trưởng khối liên chuyên khoa, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, dị vật là một mảnh nhựa nhỏ, mỏng, trong suốt nên rất khó phát hiện. Điều nguy hiểm hơn cả là miếng nhựa này ít cản quang, gần như "ẩn" hẳn trên phim X-quang, khiến việc xác định nguyên nhân trở nên khó khăn hơn.

May mắn là gia đình đã phát hiện và sớm nghi ngờ bé nuốt dị vật. Đây là căn cứ để các bác sĩ có hướng xử trí kịp thời.

Bác sĩ thực hiện nội soi gắp dị vật cho trẻ (Ảnh: NP).

Trong trường hợp không phát hiện được miếng nhựa, dị vật bị kẹt trong thời gian dài có thể gây viêm thực quản, áp xe, thậm chí dẫn đến viêm trung thất, nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

Từ trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khuyến cáo, phụ huynh cần kiểm tra kỹ, loại bỏ các vật cứng, nhựa hoặc kim loại trong đồ ăn trước khi cho trẻ nhỏ ăn. Đồng thời, trong quá trình ăn uống, trẻ không nên vừa ăn vừa vận động hoặc xem điện thoại.

Trong trường hợp trẻ có biểu hiện bất thường hoặc nghi ngờ trẻ hóc dị vật, gia đình cần ngay lập tức đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tuyệt đối không nên áp dụng các mẹo dân gian. Điều này có thể làm mất thời gian vàng cứu chữa, ảnh hưởng đến quá trình điều trị và hồi phục của trẻ.