Khi uống cà phê cần tránh những món ăn này

Cà phê đã trở thành thức uống phổ biến không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người.

Với khả năng kích thích tinh thần tỉnh táo, cải thiện hiệu suất làm việc và thậm chí mang lại lợi ích cho sức khỏe, cà phê là lựa chọn hàng đầu vào mỗi buổi sáng.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, khi kết hợp cà phê với một số loại thực phẩm, không chỉ lợi ích bị giảm đi mà sức khỏe còn bị ảnh hưởng xấu.

Dưới đây là những thực phẩm không nên sử dụng chung với cà phê, dựa trên các nghiên cứu khoa học uy tín:

Thực phẩm giàu canxi

Caffeine có thể làm giảm khả năng hấp thụ canxi của cơ thể. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Osteoporosis International cho thấy, tiêu thụ cà phê với lượng caffeine cao (trên 300mg mỗi ngày) làm tăng nguy cơ giảm mật độ xương, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh.

Cần lưu ý khi kết hợp các loại thực phẩm với cà phê (Ảnh: Getty).

Nếu bạn dùng cà phê ngay sau khi ăn các thực phẩm giàu canxi như phô mai, sữa chua hoặc cá nhỏ nguyên xương, cơ thể sẽ khó hấp thụ lượng canxi cần thiết, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Để tránh tình trạng này, hãy uống cà phê cách bữa ăn giàu canxi ít nhất 1-2 giờ.

Thực phẩm giàu sắt

Một nghiên cứu từ American Journal of Clinical Nutrition chỉ ra rằng, các polyphenol và tannin trong cà phê có thể ức chế sự hấp thụ sắt từ thực phẩm thực vật.

Điều này đặc biệt đáng chú ý với sắt non-heme - loại sắt có trong các loại rau như cải bó xôi, đậu lăng và các loại ngũ cốc.

Uống cà phê ngay sau bữa ăn giàu sắt có thể làm giảm đến 60% khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng này. Điều này gây ra rủi ro lớn cho những người dễ thiếu máu, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Hãy uống cà phê sau bữa ăn giàu sắt khoảng 1-2 giờ để đảm bảo cơ thể hấp thụ đầy đủ dưỡng chất.

Thực phẩm chứa nhiều đường

Việc sử dụng đường cùng cà phê hoặc kết hợp với bánh ngọt, kẹo là thói quen phổ biến nhưng không có lợi. Nghiên cứu từ Đại học Cornell (Mỹ) cho thấy, sự kết hợp giữa caffeine và đường làm tăng nhanh lượng insulin trong máu, khiến cơ thể mệt mỏi sau khi đường huyết giảm đột ngột.

Hạn chế sử dụng cà phê với thực phẩm nhiều đường (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, đường còn làm giảm khả năng hoạt động của các chất chống oxy hóa trong cà phê, khiến thức uống này mất đi giá trị dinh dưỡng vốn có.

Để bảo vệ sức khỏe, hãy giảm lượng đường trong cà phê hoặc chọn các món ăn kèm lành mạnh hơn như trái cây hoặc các loại hạt.

Thực phẩm chiên rán hoặc nhiều dầu mỡ

Thực phẩm chiên rán, dầu mỡ kết hợp với cà phê có thể gây áp lực lớn lên hệ tiêu hóa.

Theo nghiên cứu từ tạp chí Food & Function, cả chất béo trong đồ chiên rán lẫn caffeine đều kích thích axit dạ dày.

Khi tiêu thụ cùng lúc, hai yếu tố này có thể dẫn đến tình trạng đầy bụng, trào ngược dạ dày hoặc thậm chí gây tổn thương niêm mạc.

Để tránh những tác động không mong muốn, hãy chọn các món ăn nhẹ hơn như bánh mì nguyên cám, cháo hoặc yến mạch khi uống cà phê.

Các loại thuốc và thực phẩm chức năng

Caffeine trong cà phê có thể tương tác với nhiều loại thuốc, làm thay đổi tác dụng của chúng.

Một nghiên cứu từ Journal of Pharmacy and Pharmacology cho thấy, caffeine làm tăng tốc độ chuyển hóa thuốc trong gan, từ đó làm giảm hiệu quả của các loại thuốc như thuốc giảm đau, thuốc an thần hoặc thuốc điều trị trầm cảm.

Ngoài ra, nếu bạn sử dụng thực phẩm chức năng chứa sắt, canxi hoặc magie, uống cà phê ngay sau đó sẽ làm giảm khả năng hấp thụ các khoáng chất này.

Để đảm bảo hiệu quả của thuốc và thực phẩm chức năng, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc uống cà phê sau đó ít nhất 2-4 giờ.