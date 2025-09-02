Hơn 1.300 trường hợp được xử trí y tế trong Đại lễ A80

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong ngày 2/9.

Theo đó, hàng nghìn y bác sĩ từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an) đã được huy động, sẵn sàng ứng cứu tại chỗ và điều phối người bệnh về các bệnh viện.

Theo đó, tổng số ca được xử trí y tế là hơn 1.300, trong đó có 113 ca nặng phải chuyển viện.

Hàng nghìn nhân viên y tế được huy động để đảm bảo công tác y tế trong ngày Đại lễ A80 (Ảnh: D.T).

Trong đó, Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí 664 trường hợp, 75 ca nặng phải chuyển viện. Lực lượng quân y xử trí 301 trường hợp, có 27 ca nặng. Khối y tế công an tiếp nhận 317 trường hợp, có 10 ca nặng.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 7 ca, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 26 trường hợp (có 1 ca nặng).

Trước đó, Bộ Y tế đã huy động hàng nghìn nhân viên y tế tham gia hàng trăm đội y tế ứng trực ở khắp các khu vực, từ những khu vực trung tâm đến nơi các đoàn diễu hành đi qua. Bên cạnh đó, Bộ cũng triển khai các đoàn kiểm tra về môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch từ trước khi diễn ra đại lễ...

Cụ thể, tổ chức bố trí các tổ y tế thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho đại biểu, khách mời, nhân viên phục vụ. Đồng thời, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm.

Một số bệnh viện bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.