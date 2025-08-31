Người dân cần chuẩn bị gì khi tham gia Lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9?
(Dân trí) - Ngày 31/8, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có công văn hỏa tốc hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe khi tham gia Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.
Theo đó, để bảo đảm an toàn và phòng tránh những sự cố không mong muốn xảy ra khi tập trung đông người, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) lưu ý người dân một số điều sau:
Trước khi tham dự:
- Xác định thời gian đi tham dự phù hợp, không nên đến quá sớm từ chiều hôm trước.
- Trang phục gọn gàng, lịch sự.
- Đi giày hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê.
- Mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ.
- Mang theo các phụ kiện gọn nhẹ để chống nắng, mưa như ô, mũ, quạt tay...
- Chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để lựa chọn cho mình phương án về nơi tham dự phù hợp.
Trong khi tham dự:
- Tránh chen lấn, xô đẩy.
- Không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét.
- Thông qua app A80 hoặc quan sát, xác định những điểm trực y tế gần nhất nơi mình đứng xem để có thể có phương án cho bản thân, hay người xung quanh khi có tình huống cần hỗ trợ chăm sóc y tế.
Trường hợp có tình huống khẩn cấp:
- Giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức năng.
- Không hoảng loạn chạy, xô đẩy.
- Tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng an ninh, bảo vệ.
- Đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều dòng người.
- Quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Khi bị cuốn vào đám đông:
- Bình tĩnh, không gào thét hoảng loạn.
- Giữ tay trước ngực để bảo vệ phổi, tránh ngạt thở.
- Bước từng bước ngắn theo nhịp chuyển động của dòng người.
- Không dừng lại giữa dòng người.
- Nếu bị ngã cần bảo vệ đầu, che đầu; gập người lại bảo vệ các bộ phận quan trọng; tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể.