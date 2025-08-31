Người dân cần chuẩn bị gì khi tham gia Lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9?

Theo đó, để bảo đảm an toàn và phòng tránh những sự cố không mong muốn xảy ra khi tập trung đông người, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) lưu ý người dân một số điều sau:

Trước khi tham dự:

- Xác định thời gian đi tham dự phù hợp, không nên đến quá sớm từ chiều hôm trước.

- Trang phục gọn gàng, lịch sự.

- Đi giày hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê.

- Mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ.

- Mang theo các phụ kiện gọn nhẹ để chống nắng, mưa như ô, mũ, quạt tay...

- Chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để lựa chọn cho mình phương án về nơi tham dự phù hợp.

Người dân cần chú ý đảm bảo sức khỏe khi tham gia Đại lễ A80 (Ảnh: S.N).

Trong khi tham dự:

- Tránh chen lấn, xô đẩy.

- Không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét.

- Thông qua app A80 hoặc quan sát, xác định những điểm trực y tế gần nhất nơi mình đứng xem để có thể có phương án cho bản thân, hay người xung quanh khi có tình huống cần hỗ trợ chăm sóc y tế.

Trường hợp có tình huống khẩn cấp:

- Giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức năng.

- Không hoảng loạn chạy, xô đẩy.

- Tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng an ninh, bảo vệ.

- Đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều dòng người.

- Quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Khi bị cuốn vào đám đông:

- Bình tĩnh, không gào thét hoảng loạn.

- Giữ tay trước ngực để bảo vệ phổi, tránh ngạt thở.

- Bước từng bước ngắn theo nhịp chuyển động của dòng người.

- Không dừng lại giữa dòng người.

- Nếu bị ngã cần bảo vệ đầu, che đầu; gập người lại bảo vệ các bộ phận quan trọng; tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể.