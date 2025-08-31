94 tổ trực, bảo vệ nhiều lớp của y tế Hà Nội đảm bảo an toàn cho Đại lễ A80

Can thiệp y tế cho 482 trường hợp

Theo báo cáo từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến tối 30/8 - ngày diễn ra buổi tổng duyệt cấp nhà nước A80 - lực lượng y tế đã can thiệp cho 213 bệnh nhân, bao gồm 194 trường hợp xử trí tại chỗ, 19 trường hợp chuyển viện.

Các tình trạng phổ biến bao gồm: choáng, ngất, run chân tay, co giật nhẹ, say nắng, đau đầu, buồn nôn, đau bụng, dị ứng, khó thở, tụt hoặc tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa…

Một trường hợp được xử lý y tế kịp thời (Ảnh: Sở Y tế).

Các bệnh nhân đều được đội ngũ y tế phát hiện và hỗ trợ nhanh chóng. Đáng chú ý, không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm phức tạp nào trong suốt quá trình tổ chức sự kiện.

Một trường hợp đặc biệt là bệnh nhân nữ 77 tuổi, có tiền sử đái tháo đường, bị gãy liên mấu chuyển xương đùi trái. Bệnh nhân đã được sơ cứu, theo dõi sát sao và hiện sức khỏe ổn định, chuẩn bị được phẫu thuật kết hợp xương sau khi kiểm soát được chỉ số đường huyết.

Trước đó, trong buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước diễn ra ngày 27/8, ngành y tế Thủ đô cũng đã xử lý 186 ca bệnh, với 179 trường hợp được xử trí tại chỗ, 11 trường hợp chuyển viện.

Ở giai đoạn luyện tập và hợp luyện từ ngày 10/8 đến 27/8, có 79 trường hợp cấp cứu, trong đó 66 người được xử lý ngay tại hiện trường, 13 người được đưa đến cơ sở y tế.

Tổng cộng trong giai đoạn từ 10/8 đến 30/8, hệ thống y tế đã tiếp nhận và xử lý 482 trường hợp, đảm bảo tỷ lệ xử trí tại chỗ đạt gần 91%, góp phần quan trọng giữ ổn định tình hình y tế trong thời gian cao điểm.

37 xe cứu thương và 94 tổ trực chia nhiều lớp bảo vệ

Để đạt được kết quả nêu trên, công tác chuẩn bị và triển khai ứng trực y tế đã được Sở Y tế Hà Nội tổ chức với quy mô lớn và chia theo từng lớp bảo vệ.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội đi kiểm tra công tác ứng trực y tế tại các lều y tế của Sở Y tế Hà Nội (Ảnh: Sở Y tế).

Tổng cộng, có 370 cán bộ y tế, 94 tổ trực được phân công, bao gồm:

- 51 tổ trực lưu động.

- 37 kíp trực xe cứu thương.

- 3 tổ phòng chống dịch bệnh.

- 3 tổ đảm bảo an toàn thực phẩm.

Các lực lượng này được bố trí rộng khắp, từ Trung tâm điều hành A80 tại Trung tâm cấp cứu 115, đến các "điểm nóng" như Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội, các trạm y tế tuyến xã, phường, các điểm diễu binh - diễu hành, khu vực khán đài, lối ra vào, và các khu vực tập kết đông người.

Cụ thể, tại khu vực Quảng trường là trung tâm diễn ra các hoạt động chính của đại lễ có 34 tổ y tế hoạt động xuyên suốt, trong đó:

- 16 tổ trực khán đài B và C2, lều cấp cứu chính đặt tại giao điểm đường Độc Lập - Hoàng Văn Thụ và Độc Lập - Tôn Thất Đàm.

- 2 điểm trực sau trạm kiểm soát an ninh đường Bắc Sơn.

- 14 kíp xe cứu thương tại các vòng bảo vệ 1 và 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiểm tra công tác y tế phục vụ sự kiện A80 (Ảnh: Sở Y tế).

Tại các tuyến đường diễn ra diễu binh, diễu hành, Sở Y tế Hà Nội bố trí 11 kíp trực xe cứu thương, 31 tổ y tế thuộc 11 trạm y tế tuyến xã/phường.

Riêng 6 điểm lắp đặt màn hình LED tại cửa ngõ Thủ đô, mỗi điểm đều có ít nhất 1 kíp xe cứu thương ứng trực. Đặc biệt, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi tổ chức các buổi diễn tập và chương trình nghệ thuật quần chúng, có 4 kíp trực/ngày, được duy trì liên tục suốt 14 ngày.

Ngoài ra còn hàng nghìn cán bộ y tế trực cấp cứu thường trú tại các bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, đảm bảo công tác y tế.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm Thủ đô, công tác bảo đảm y tế còn được mở rộng đến những địa điểm tổ chức sự kiện phụ trợ và các đầu mối giao thông quan trọng.

Tại Trung tâm Triển lãm quốc gia, ngành y tế bố trí một điểm y tế trung tâm đặt tại khu vực ký hiệu H6 cùng với 5 điểm vệ tinh xung quanh.

Hàng ngày, 30 cán bộ y tế được điều động luân phiên làm nhiệm vụ tại đây, dưới sự phối hợp của 4 bệnh viện và 5 trạm y tế thuộc các xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh.

Cùng với đó, mỗi bệnh viện thuộc ngành y tế Hà Nội đều chủ động bố trí từ 5 đến 10 giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu.

Một đội cấp cứu kèm xe chuyên dụng luôn trong tình trạng sẵn sàng lên đường theo điều động của Trung tâm cấp cứu 115. Tất cả đều nằm trong kế hoạch điều phối tập trung tại Trung tâm Điều hành A80, bảo đảm thống nhất trong xử lý tình huống.

Công tác kiểm soát an toàn thực phẩm cũng được tăng cường ở mức tối đa. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã thành lập bốn đoàn kiểm tra tập trung vào các cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn, khách sạn, nhà hàng, khu lưu trú của đại biểu trong nước và quốc tế.

Trong tổng số 40 cơ sở được kiểm tra, có 28 cơ sở đạt yêu cầu, 10 cơ sở bị nhắc nhở và 2 cơ sở vi phạm bị xử phạt với tổng số tiền 40 triệu đồng.

Ngoài ra, Chi cục còn tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 49 mẫu thực phẩm, nước uống từ 11 công ty, bao gồm cả các sản phẩm tài trợ phục vụ sự kiện.

Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ mẫu đều đạt chỉ tiêu an toàn theo quy định. Việc chuẩn bị sẵn phương án xử lý nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt cũng được kích hoạt và đặt trong trạng thái cảnh báo cao.

Không để dịch bệnh bùng phát

Từ ngày 22/8 đến trước lễ Tổng duyệt (30/8), Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tổng vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn và diệt muỗi tại tất cả các khu vực tổ chức sự kiện từ cấp thành phố đến cấp xã, phường.

CDC Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành phun hóa chất trong đêm Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ở Đông Anh, Hà Nội (Ảnh: Sở Y tế).

Hoạt động này được thực hiện ít nhất 2 lần tại mỗi địa điểm, nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm do vector côn trùng, nhất là trong bối cảnh mùa mưa kéo dài.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội đóng vai trò nòng cốt trong công tác giám sát dịch tễ.

Đơn vị này đã tiến hành kiểm tra vệ sinh môi trường, lấy mẫu xét nghiệm nước và thực phẩm tại các khách sạn nơi đại biểu lưu trú; đồng thời giám sát tại 11 đầu mối giao thông, các trung tâm triển lãm, khu vực lắp đặt màn hình LED, công viên, quảng trường và nhà thi đấu – những nơi tập trung đông người trong thời gian diễn ra A80.

Việc chủ động, đồng bộ và phủ rộng trên mọi tuyến y tế đã góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hàng vạn người dân và đại biểu tham dự sự kiện. Không chỉ phản ánh năng lực tổ chức của ngành y tế Thủ đô, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước một sự kiện mang tầm vóc quốc gia.

Đánh giá chung từ Sở Y tế Hà Nội cho thấy, đến thời điểm hiện tại, mọi phương án ứng trực y tế, kiểm soát thực phẩm và phòng chống dịch bệnh đều phát huy hiệu quả.