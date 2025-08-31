Gần 500 người được xử trí y tế tại buổi tổng duyệt A80

Theo đó, công tác y tế, cấp cứu và khám chữa bệnh đã được các lực lượng triển khai khẩn trương, đồng bộ, với sự phối hợp của nhiều lực lượng từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an).

Cụ thể, tổng số ca được xử trí là gần 500 trường hợp, trong đó có 40 ca phải chuyển viện. Trong đó riêng lực lượng y tế các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí tổng cộng 213 trường hợp, 19 ca được xác định nặng và chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Công tác y tế được đảm bảo trong buổi Tổng duyệt A80 (Ảnh: B.V).

Khối y tế công an tiếp nhận 142 trường hợp, 4 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận xử lý 10 trường hợp, trong đó 3 ca nặng được chuyển về Trung tâm Cấp cứu A9. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 15 trường hợp, không có ca nào phải chuyển viện. Bệnh viện E tiếp nhận 9 trường hợp, không có ca nặng.

Các bệnh viện tuyến cuối thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội như Bạch Mai, Việt Đức, Tim Hà Nội và Đa khoa Xanh Pôn cũng đã kịp thời tiếp nhận, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia, theo dõi buổi tổng duyệt.

Công tác y tế tại buổi Tổng duyệt A80 cho thấy sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng này.

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch số 1105 bao trùm tất cả những lĩnh vực liên quan tới y tế như bảo đảm công tác an toàn thực phẩm, phòng chống dịch, các tình huống có thể xảy ra, kể cả những vấn đề liên quan tới thảm họa.

Bộ huy động hàng nghìn nhân viên y tế tham gia hàng trăm đội y tế ứng trực ở khắp các khu vực, từ những khu vực trung tâm đến nơi các đoàn diễu hành đi qua. Bên cạnh đó, Bộ cũng triển khai các đoàn kiểm tra về môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch từ trước khi diễn ra đại lễ...

Cụ thể, tổ chức bố trí các tổ y tế thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho đại biểu, khách mời, nhân viên phục vụ. Đồng thời, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm.

Một số bệnh viện bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.

Ngành y tế khuyến cáo, những người tuổi cao, có một hoặc nhiều bệnh nền, nên tìm những vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc ở nhà nghe đài, xem tivi. Người bệnh mạn tính cũng phải tuân thủ điều trị, nếu đang phải uống thuốc thì phải đảm bảo uống đủ liều.

Nếu đủ sức khỏe đi ra đường thì người dân phải cố gắng uống đủ nước và phải có thiết bị che nắng, che mưa. Khi cảm thấy có dấu hiệu giảm sút về sức khỏe thì nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng chủ động rời sớm khỏi chỗ đông người và phải chủ động đảm bảo sức khỏe trong mọi tình huống...