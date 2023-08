Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài viết, clip chia sẻ kỹ thuật tăng kích thước dương vật chỉ với một lần thực hiện. Các cơ sở, phòng khám còn cam kết không cần can thiệp dao kéo và có bảo hành dài hạn sau khi điều trị.

Quảng cáo hấp dẫn đi kèm với câu chuyện của nhiều người được cho là đã "cơi nới" dương vật thành công nhanh chóng thu hút sự chú ý của những đấng mày râu, dù chưa biết thực hư thế nào.

Biến "chim sẻ đi mưa" thành "đại bàng tắm nắng" trong 60 phút

Cuối tháng 6, một fanpage có tên "Tăng size quý ông chuẩn y khoa", đính kèm địa chỉ tại quận 3, TPHCM đã đăng tải bài quảng cáo cách nhanh chóng để thực hiện mong ước.

Theo đó, cơ sở này cho biết có thể biến "chim sẻ đi mưa" thành "đại bàng tắm nắng" bằng phương pháp có tên "MAX-STRETCH". Chỉ mất 60 phút trị liệu, chiều dài dương vật sẽ tăng hơn 3cm, chu vi tăng hơn 1cm và thời gian quan hệ tăng hơn 30 phút.

Quảng cáo giúp chiều dài dương vật tăng 3cm, chu vi tăng 1cm chỉ trong 60 phút trị liệu (Ảnh: MXH).

Theo lý giải của cơ sở, nơi này làm khai thông kinh mạch bằng điện sinh học, thúc đẩy quá trình lưu thông và tuần hoàn máu, kích thích tế bào sản sinh NO, làm giãn nở dương vật. Ngoài ra, phương pháp "thần kỳ" trên cũng bổ sung hoạt chất chống lão hóa tự nhiên, tăng khoái cảm, cường độ, kéo dài thời gian sung mãn.

Còn một thẩm mỹ viện có tên S.P. (quận 1, TPHCM) khẳng định có thể giúp "tăng size chiến thần" với một lần thực hiện, giúp "độ cậu nhỏ" lên 3-5cm tự nhiên và bảo hành 10 năm.

Nơi này cho biết áp dụng siêu công nghệ tân tiến từ châu Âu, được thực hiện bởi bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm. "Cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo an toàn, làm một được hai, tăng size, tăng thời gian quan hệ lên tới 35-40 phút", thẩm mỹ viện S.P. chào mời.

Trong vai nhân viên văn phòng có nhu cầu được tăng kích cỡ dương vật vì bị vợ chê, phóng viên để lại số điện thoại theo hướng dẫn của cơ sở trên tại màn hình nhắn tin tự động trên fanpage.

Sau vài tiếng đồng hồ, một phụ nữ giới thiệu tên H.A., tự xưng là nhân viên tư vấn của trung tâm chăm sóc sức khỏe S.P. liên hệ đến. Nghe phóng viên kể hoàn cảnh xong, A. cho biết, cơ sở của mình đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp gặp vấn đề tương tự và có thể giải quyết nhanh chóng.

A. nói tiếp, máy tăng kích thước dương vật mà phòng khám của cô trang bị được nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu. Vì người châu Âu có "size của quý" rất lớn, nên khi ứng dụng cho người Việt sẽ đảm bảo hiệu quả. Để khách hàng yên tâm về chất lượng, cơ sở có cam kết bảo hành bằng văn bản.

Về chi phí, phương pháp tăng kích thước dương vật bằng máy xung kích rung động công nghệ cao sẽ có giá 4-6 triệu đồng/lần, thực hiện trong 60-90 phút tùy thể trạng khách hàng, hiệu quả kéo dài đến 10 năm. Người này lưu ý, một tuần đầu sau khi thực hiện phải kiêng quan hệ tình dục, sau đó các sinh hoạt diễn ra bình thường.

Nghe khách hàng nói rất sợ đau, nhân viên cơ sở khẳng định, phương pháp trên hoàn toàn không mổ và không gây đau đớn. Dù vậy, nhân viên này tiết lộ, cơ sở vẫn có can thiệp dao kéo, giá 15-20 triệu đồng/liệu trình. Cách này giúp dương vật to, dài trong thời gian lâu hơn và cũng rất an toàn.

"Anh có thể qua thăm khám, siêu âm để bác sĩ xác định tình trạng cụ thể trước khi điều trị. Đầu máy công nghệ cao bên em có thể giúp tăng đến 2-4cm, hoàn toàn không dùng thuốc gây mê, không xâm lấn", A. nói.

Chuyên gia nam khoa tiết lộ sự thật

Trao đổi với phóng viên Dân trí xoay quanh vấn đề trên, Tiến sĩ, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) cho biết, theo nghiên cứu của tác giả Rosen King, có 6 yếu tố để tạo nên "tình dục hoàn hảo". Đó là sự tin tưởng, sự thân mật, sự lãng mạn, độ cương cứng của dương vật, thời gian xuất tinh và tần suất quan hệ.

Kích thước dụng cụ tình dục không phải là yếu tố quyết định trong "cuộc yêu". Nhưng tại Việt Nam, nhiều người lại cố đưa thêm điều kiện trên vào. Điều này khiến thời gian qua, rất nhiều dịch vụ làm to, dài "của quý" nở rộ, như phẫu thuật tăng kích thước, dùng thuốc đường uống cho to ra.

Bác sĩ Dũng cho biết, phẫu thuật can thiệp vào dương vật là có thật, nhưng chỉ dành cho một số trường hợp đặc biệt. Có thể kể ra như bệnh nhân bị mất đoạn dương vật do tai nạn giao thông, bệnh nhân bị ung thư dương vật cần tạo hình lại sau điều trị cắt bỏ.

Trong khi đó, phẫu thuật làm dài dương vật áp dụng cho bệnh nhân bị hội chứng dương vật nhỏ, xơ hóa, không đáp ứng với thụ thể androgen trên dương vật.

Đáng chú ý, nếu không phải chuyên gia thực hiện, làm không đúng kỹ thuật tạo hình, bệnh nhân sẽ bị biến chứng cong, đau, co rút, xơ hóa và biến dạng dương vật.

Tiến sĩ, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (Ảnh: Hoàng Lê).

Với phẫu thuật kéo dài "cậu nhỏ", việc thực hiện sai kỹ thuật sẽ phạm vào mạch máu và dây thần kinh lưng dương vật bệnh nhân, gây tình trạng rối loạn cương, dị cảm cơ quan sinh dục, hoặc nhiễm trùng nặng.

Bác sĩ Dũng phân tích, trước đây bệnh nhân thường bị biến chứng do tiêm silicon vào vùng kín.

Hiện nay, nhiều cơ sở chuyển sang dịch vụ mới, đó là tiêm HA hoặc các chất làm đầy (filler) vào dương vật. Sau một thời gian tiêm, filler mất đi và bệnh nhân có hiện tượng giãn da, có sẹo ở dương vật, gây mất thẩm mỹ cơ quan sinh dục.

Đánh vào tâm lý sợ mổ, các phòng khám trôi nổi lại tiếp tục dùng chiêu quảng cáo làm lớn dương vật bằng "sóng xung kích", "hút chân không", dùng "nẹp tông đơ" hoặc dụng cụ chà xát dương vật.

Các quảng cáo này có đặc điểm chung là thổi phồng công năng, hứa hẹn bệnh nhân không cần phẫu thuật, chỉ thực hiện một lần là dương vật sẽ tăng kích cỡ cấp tốc và dùng lâu dài.

Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định, dụng cụ hút chân không hay máy phát "sóng xung kích" không phải là biện pháp làm lớn dương vật, mà dùng để điều trị rối loạn cương ở bệnh nhân bị tổn thương mạch máu. Còn nẹp tông đơ dành cho những trường hợp cong dương vật chứ không thể tăng kích thước.

Chuyên gia nam học cho biết, loại máy tạo ra "sóng xung kích" dùng để điều trị rối loạn cương, không có tác dụng làm tăng kích cỡ dương vật (Ảnh: MXH).

Dụng cụ chà xát bản chất chỉ là một biện pháp tự thỏa mãn, kích thích giúp tăng lưu lượng máu đến dương vật, khiến bản thân người nam giới có cảm giác dương vật phồng to ra, nhưng thực tế chỉ cương cứng nhất thời.

"Khi cương cứng, của quý của nam giới Việt dao động trung bình từ 11-14cm, với chu vi là 9-10cm. Dương vật không cần thiết phải quá to, bởi nó không phải yếu tố then chốt của tình dục hoàn hảo", chuyên gia tái khẳng định.

Một thực trạng khác cũng cần cảnh báo là việc quảng cáo uống thuốc để tăng dương vật. Chuyên gia khẳng định, đây là thông tin sai sự thật, không có loại thuốc nào có tác dụng nêu trên.

Chỉ có một số loại thuốc chứa hoạt chất Tadalafil dùng trong điều trị rối loạn cương. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng khi sử dụng, đặc biệt ở bệnh nhân tim mạch có thể gây hạ huyết áp, thậm chí đột tử.

Ngoài ra, trên thị trường còn có loại "ghế tình yêu" (ghế xung kích), quảng cáo giúp tập cơ vùng chậu để tăng thời gian xuất tinh và độ cương cứng. Thực chất, đây chỉ là ghế massage dạng rung và không có tác dụng "yêu" nào.

Nhiều quý ông đến đăng ký khám bệnh tại khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (Ảnh: Hoàng Lê).

Giấc mơ có dương vật "khủng" thành thảm họa

Theo Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, trung bình mỗi ngày, có 2-3 trường hợp nam giới đến đây, chia sẻ mong muốn được tạo hình, tăng kích thước cơ quan sinh dục. Rất nhiều quý ông cảm giác vợ không còn tình cảm nhiều với mình, nên nghĩ rằng do kích thước cơ quan sinh dục là nguyên nhân.

Khi tiếp nhận những trường hợp này, bác sĩ phải khám, xác định bệnh nhân có đúng chỉ định hay không. Kế đến, cần tư vấn kỹ việc phẫu thuật tạo hình không thể có sự hoàn hảo về chức năng như dương vật ban đầu, cũng như chỉ đạt khoảng 80% kích thước so với người bình thường. Bên cạnh đó, chi phí điều trị cũng không rẻ.

Cuối cùng, phải xác định được nhu cầu của các cặp vợ chồng trong quá trình thăm khám, để kịp thời tư vấn nếu họ có suy nghĩ lệch lạc về tình dục.

Bác sĩ Dũng dẫn chứng, nhiều trường hợp người chồng đến khám, đặt vấn đề "tăng size" để thỏa mãn cho vợ. Tuy nhiên khi được bác sĩ hỏi chuyện, người vợ khẳng định bản thân không quan tâm đến kích thước "của quý", mà cần nhất ở sự gắn bó và thời gian quan hệ, tần suất yêu thương của chồng. Nhờ đã thông suốt, họ đi về mà không cần phải điều trị gì.

Có trường hợp dù đã được bác sĩ khuyên can hết lời, nhưng bệnh nhân vì thấy quảng cáo quá hấp dẫn đã đâm đầu đến phòng khám cơi nới dương vật. Hậu quả, bệnh nhân phải quay lại bệnh viện để xử trí biến chứng.

Điển hình là người đàn ông tên L. (34 tuổi), đã có vợ và 3 con rất bình thường nhưng luôn mơ về một chiếc dương vật rất lớn. Nghe lời nhân viên một cơ sở thẩm mỹ ở TPHCM, bệnh nhân đến tiêm filler vào cậu nhỏ với giá gần 100 triệu đồng.

Sau phẫu thuật, mỗi lần dương vật của bệnh nhân cương lên có đường kính lên đến 8cm nhưng lại không quan hệ được, và cũng không thể lấy ra khỏi "cô bé" của vợ. Cuối cùng, bệnh nhân phải chấp nhận vào viện để phẫu thuật cắt mô dưới da đã tiêm filler, tạo hình lại da dương vật.

Ca phẫu thuật dù thành công nhưng da dương vật bệnh nhân đã khuyết hổng, hình dáng thẩm mỹ cũng không còn như trước.

"Khi điều trị không hiệu quả, bệnh nhân sẽ chuyển từ kỳ vọng sang thất vọng, dẫn đến ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần. Trong khi đó, các quảng cáo tăng size dương vật nhan nhản từ Nam tới Bắc, lan từ các đô thị lớn sang vùng ven, khu công nhân", bác sĩ Dũng bức xúc chia sẻ.

Một trường hợp khác là câu chuyện của người đàn ông tên Minh (52 tuổi, tên đã thay đổi), chủ một doanh nghiệp ở Bình Dương. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân bị tiểu đường 4 năm, sau đó trục trặc quan hệ tình dục.

Bác sĩ khuyến cáo các quý ông cần kiểm chứng nhiều nguồn trước khi lựa chọn sử dụng một phương pháp điều trị nào (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh nhân tìm đến một phòng khám địa phương có quảng cáo dùng liệu trình sóng xung kích 17 triệu đồng sẽ cải thiện độ cương và kích thước chỉ một lần duy nhất điều trị. Tuy nhiên sau khi đã "duy nhất" 2 lần liên tục, tình trạng bệnh nhân không cải thiện.

Lúc này, nhân viên cơ sở lại khám và nhận định, bệnh nhân bị bất thường dây thần kinh dương vật, phải mổ mới hết. Anh Minh lại bị "đè ra" phẫu thuật của quý mất thêm 40 triệu đồng.

4 tháng trời với 3 lần điều trị (tổng cộng gần 80 triệu đồng) không đạt kết quả, bệnh nhân thất vọng, quyết định tìm đến Bệnh viện Bình Dân cầu cứu.

Lúc này, các bác sĩ khoa Nam học thăm khám và phát hiện bệnh nhân rối loạn cương, suy giảm nội tiết, tình trạng 80% bệnh nhân tiểu đường gặp phải. Phẫu thuật xử lý bất thường dây thần kinh dương vật mà phòng khám kia "phán", thực chất là cắt bao quy đầu.

Người đàn ông được kê các thuốc rối loạn cương, bổ sung nội tiết. Sau 1 tháng điều trị, đến giữa tháng 8, bệnh nhân đã có thể quan hệ trở lại.

Chuyên gia khuyến cáo, người dân cần xác định đúng nhu cầu và thực tế tình trạng bản thân, trước khi đến gặp bác sĩ chuyên khoa khám và được tư vấn kỹ lại. Hãy là một người tiêu dùng thông minh, khi thấy quảng cáo hấp dẫn cần kiểm chứng nhiều nguồn trước khi lựa chọn.

Với các phòng khám, cần đăng tải thông tin đúng sự thật, có bác sĩ đủ điều kiện chuyên môn phụ trách, các quy trình điều trị, can thiệp phải được Bộ Y tế cấp phép. Ngoài ra, nếu cơ sở quảng cáo sai sự thật, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử phạt nghiêm để tránh việc người dân bị lừa, dẫn đến tiền mất, tật mang.