Hàng chục người nhập viện cấp cứu ở Lâm Đồng nghi ngộ độc thực phẩm

Chiều 14/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương vừa ghi nhận nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, từ chiều 12/12, nhiều người dân được đưa vào Bệnh viện An Phước và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận điều trị trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, kèm theo sốt.

Nhiều người phải nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm (Ảnh: Trần Nguyên).

Ngay sau đó, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã cử đoàn công tác xuống các bệnh viện ghi nhận tình hình, điều tra dịch tễ. Qua khai thác ban đầu, hầu hết bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì tại cùng một cơ sở trên địa bàn phường Phan Thiết trước khi xuất hiện triệu chứng.

Hiện, cơ quan chức năng lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm liên quan gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết khoảng 36 người phải nhập viện nghi do ngộ độc. Trong đó, 19 người đang được điều trị nội trú, các trường hợp còn lại đã ổn định và được xuất viện.