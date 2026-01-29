“Gặp lại” người thân trong lễ tri ân người hiến xác cho y học ở TPHCM

Chiều 29/1, Đại học Y Dược TPHCM đã long trọng tổ chức Lễ tri ân những người hiến thi hài cho khoa học - Macchabée với chủ đề "Mầm xanh". Sự kiện thường niên này là dịp để cộng đồng y khoa và người dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những "người thầy thầm lặng" đã cống hiến thân thể mình cho sự phát triển của y học.

Lễ Macchabée thu hút sự tham gia của đông đảo bác sĩ, sinh viên y khoa và thân nhân của những người đã hiến thi hài. Đây là một truyền thống ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng và biết ơn đối với những đóng góp vô giá cho ngành y.

Bà Lang (76 tuổi, Vĩnh Long) đã không quản ngại đường xa, một mình lên TPHCM để tham dự buổi lễ. Hơn 20 năm trước, bà và chồng đã cùng nhau đăng ký hiến xác, xuất phát từ tư tưởng của đạo Phật.

"Con người chết rồi cũng về với cát bụi. Thay vào đó, chúng tôi quyết định hiến xác để dù mất đi vẫn có thể mang lại giá trị cho cộng đồng. Ông nhà tôi mất từ năm 2019, đang được bảo quản ở hầm xác bệnh viện", bà Lang chia sẻ.

Đối với nhiều thân nhân, Lễ Macchabée là dịp hiếm hoi để "gặp lại" người thân đã khuất. "Không chỉ mang ý nghĩa với cộng đồng, việc hiến xác còn giúp gia đình có cơ hội được tưởng nhớ người thân của mình", một người tham gia chương trình xúc động chia sẻ.

Hàng dài sinh viên, học viên và người thân đã xếp hàng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã hiến thân cho khoa học.

Những cảm xúc trái ngược đã hiện rõ trên gương mặt của các thân nhân: có người không kìm được nước mắt, nhưng cũng có người nở nụ cười mãn nguyện vì người quá cố đã hoàn thành được tâm nguyện cao cả của mình.

Chị Bạch Liên (51 tuổi) gần như năm nào cũng có mặt tại Lễ Macchabée kể từ khi ba mẹ chị lần lượt qua đời và hiến xác cho Đại học Y Dược TPHCM. Hơn 10 năm trước, chị Liên đã có dịp tham quan phòng học của khoa Giải phẫu và nhận thức được ý nghĩa thiêng liêng của việc hiến xác. "Từ chia sẻ của tôi, ba mẹ tôi là những người tiên phong hiến xác cho y học. Sau đó, cả gia đình tôi bao gồm con cái cùng 23 người bạn khác cũng quyết định sẽ hiến xác nếu không may qua đời", chị Liên xúc động kể.

Nghi lễ được tổ chức trang trọng tại đại giảng đường, sau đó là lễ rước đèn đến phòng thực tập giải phẫu. Sinh viên đã xếp thành hai hàng dọc các hành lang, cầu thang để đón tiếp thân nhân của người hiến xác, thể hiện sự tôn kính và biết ơn.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Vũ, Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Đại học Y Dược TPHCM, cho biết trong năm 2025, bộ môn đã tiếp nhận 1.499 người đến làm hồ sơ hiến tặng thi hài, nâng tổng số người tình nguyện lên 37.739 người. Cũng trong năm 2025, bộ môn đã tiếp nhận 35 thi hài, nâng tổng số thi hài được hiến tặng lên 973. Hiện có 828 thi hài đã được sử dụng cho giảng dạy và nghiên cứu, 145 thi hài đang được bảo quản.

PGS Vũ đánh giá: "Số lượng thi hài đảm bảo đủ để phục vụ trong quá trình nghiên cứu cũng như đào tạo bác sĩ các bậc từ đại học đến sau đại học." Đối với nhiều thế hệ sinh viên y, bác sĩ, thi hài hiến tặng được ví như những "người thầy im lặng", giúp họ nắm vững kiến thức, vững tay nghề để phục vụ cho y khoa.

Hằng năm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu, các thi hài sẽ được hỏa táng và tro cốt được hoàn trả về cho thân nhân của những người tình nguyện. Đến nay, Đại học Y Dược TPHCM đã tổ chức hỏa táng và hoàn trả 828 bộ tro cốt, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những tấm lòng cao cả này.