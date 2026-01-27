Chiều 27/1, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí, chị N.T.L. (32 tuổi) - một trong các nạn nhân của vụ cháy chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Long Trường (TPHCM) - đã tử vong vào 13h cùng ngày, vì vết thương quá nặng.

Trước đó, chị L. được chuyển đến từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM), trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim được hồi sức thành công, thang đo tri giác (Glasgow) đạt 3 điểm, đồng tử giãn 2 bên 7mm, phải thở máy qua nội khí quản.

Bệnh nhân được xác định bỏng khoảng 22% độ II vùng mặt và tứ chi, có bụi than ở khí phế quản, tổn thương phế nang 2 bên. Bệnh nhân được các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình chăm sóc tích cực, dùng thuốc vận mạch liều cao liên tục.

Tuy nhiên, vì tổn thương não nặng nề, bệnh nhân đã không qua khỏi sau 3 ngày điều trị.

Khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, đại diện khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) cho biết, bé L.N.L.Đ. (9 tuổi, con gái lớn của chị L.) cũng tử vong vào 18h ngày 26/1, với chẩn đoán chết não.

Trước đó, bé được xác định ngưng thở, ngưng tim trước nhập viện, ngạt khói, bỏng lửa, thiếu oxy não nặng, được các bác sĩ cố hết sức điều trị, nhưng không thành công.

Nạn nhân còn lại trong vụ việc là bé L.T.N. (6 tuổi, con gái út của chị L.) nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 với chẩn đoán suy hô hấp, sốc giảm thể tích, theo dõi bỏng đường hô hấp, bỏng lửa độ 2-3 diện tích 35%.

Hiện tại, bé nằm điều trị lọc máu và thở máy ở khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), tiên lượng nặng.

Như đã thông tin, hơn 3h cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại căn hộ tầng 5 chung cư EHome S ở phường Long Trường. Phát hiện đám cháy, nhiều người dân hô hoán, tìm cách dập lửa và đưa 3 nạn nhân trong căn hộ đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 (PC07, Công an TPHCM) đã điều động lực lượng cùng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.