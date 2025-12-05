Trưa 5/12, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã thông tin về tình hình điều trị các nạn nhân trong vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) khiến nhiều người thương vong.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiếp nhận từ Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM thông tin có 6 nạn nhân từ vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh).

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu thảm họa, tiến hành hồi sức cấp cứu người bệnh, phối hợp cùng ê-kíp hồi sức cấp cứu và ECMO ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 2.

Đến 8h cùng ngày, sau khi cấp cứu ban đầu, 4 trường hợp không qua khỏi. Hai trường hợp còn lại được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục chẩn đoán và hồi sức chuyên sâu.

Một trong các nạn nhân của vụ cháy (Ảnh: BV).

Đó là các nữ bệnh nhân T.T.T.T. (21 tuổi) và T.T.N.K. (18 tuổi). Tại khoa Cấp cứu, các chuyên gia đã nhanh chóng khám, hội chẩn, khẩn trương xử lý vết thương và chụp chiếu hình ảnh để đảm bảo chẩn đoán toàn diện.

Kết quả ghi nhận, chị K. tổn thương phổi do khói ít, không gãy xương, có vết thương da mô mềm vùng trán mặt. Hiện tại, bệnh nhân hô hấp ổn định, nghi ngờ bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí, được tiến hành nội soi phế quản để đánh giá mức độ tổn thương và xử trí.

Chị K. đã được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) để tiếp tục hồi sức và theo dõi.

Còn người bệnh T.T.T.T. có tổn thương phổi nhiều do muội than, gãy xương sườn 4-5 bên phải, tràn khí màng phổi phải lượng ít. Người bệnh được nhập khoa ICU điều trị theo dõi tràn khí màng phổi, khí dung giãn phế quản.

Liên quan đến vụ việc trên, ngay trong buổi sáng, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn công tác đã đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm hỏi, động viên gia đình của hai nạn nhân.

Bên cạnh đó, UBND phường Cầu Ông Lãnh và phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng có mặt hỗ trợ tinh thần người bệnh và người nhà.

Bệnh nhân được điều trị tích cực ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: BV).

Như Dân trí thông tin, khoảng 4h ngày 5/12, hỏa hoạn bùng lên tại căn nhà 4 tầng (là quán ăn) trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh). Phát hiện cháy, người dân địa phương hô hoán và dùng vật dụng tại chỗ phá cửa dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, nhiều người đang mắc kẹt trong căn nhà.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM điều xe thang và nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Sau khi khống chế hỏa hoạn, cảnh sát đưa nhiều người ra ngoài trong tình trạng ngạt khói, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong.

Hai trường hợp nữ bệnh nhân nhảy lầu, ngạt khí trong vụ việc trên được sơ cứu và chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.