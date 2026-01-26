Vụ cháy chung cư ở TPHCM: 2 mẹ con tổn thương não nặng, tiên lượng rất xấu

Chiều 26/1, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí tình hình sức khỏe của chị N.T.L. (32 tuổi), một trong các nạn nhân của vụ cháy chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Long Trường (TPHCM) ngày 24/1.

Theo đó, chị L. được chuyển từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh đến Bệnh viện Chợ Rẫy sáng 24/1, được chẩn đoán hôn mê sâu, ngưng tim được hồi sức thành công, thang đo tri giác (Glasgow) đạt 3 điểm, đồng tử giãn 2 bên 7mm, phải thở máy qua nội khí quản.

Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh nhân được xác định bỏng khoảng 22% độ II vùng mặt và tứ chi. Kết quả nội soi ghi nhận bệnh nhân có bụi than ở khí phế quản 2 bên, ảnh X-quang cho thấy tổn thương phế nang 2 bên.

Bệnh nhân được các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình chăm sóc tích cực, dùng thuốc vận mạch liều cao liên tục. Đến sáng 26/1, bệnh nhân được xác định tổn thương não nặng nề (nguy cơ chết não), tiên lượng rất xấu.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, đại diện khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) cho biết, bé L.N.L.Đ. (9 tuổi, con gái lớn của chị L.) được chuyển từ tuyến trước đến với chẩn đoán ngưng thở, ngưng tim trước nhập viện, ngạt khói, bỏng lửa, thiếu oxy não nặng.

Hiện tại, tình trạng bé nguy kịch, phải thở máy, hôn mê sâu, phải dùng thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp, khả năng chết não, nguy cơ tử vong.

Trong khi đó, bé L.T.N. (6 tuổi, con gái út của chị L.) nhập khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 với chẩn đoán suy hô hấp, sốc giảm thể tích, theo dõi bỏng đường hô hấp, bỏng lửa độ 2-3 diện tích 35%.

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh nhi đã được đặt nội khí quản, thở máy và được chuyển sang phòng mổ nội soi hô hấp khảo sát tổn thương. Hiện tại, bé nằm điều trị lọc máu và thở máy ở khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), tiên lượng nặng.

Như đã thông tin, hơn 3h cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại căn hộ tầng 5 chung cư EHome S ở phường Long Trường. Phát hiện đám cháy, nhiều người dân hô hoán, tìm cách dập lửa và đưa 3 nạn nhân trong căn hộ đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 (PC07, Công an TPHCM) đã điều động lực lượng cùng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.