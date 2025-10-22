Giành lại sự sống cho sản phụ ngừng tim sau sinh

Trước đó, ngày 14/10, sản phụ L.T.M.N (28 tuổi, ngụ Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhập viện với chẩn đoán thai 38 tuần 4 ngày, suy thai trên vết mổ cũ. Ca mổ lấy thai diễn ra lúc 14h 45' cùng ngày, một bé trai chào đời khỏe mạnh.

Tuy nhiên, chỉ 15 phút sau khi sổ nhau, sản phụ N. đột ngột khó thở, tụt SpO2 (độ bão hoà ôxy trong máu), điện tim rời rạc và ngừng tim.

Ngay lập tức, lệnh "báo động đỏ" nội viện và liên viện được kích hoạt. Ê-kíp Gây mê Hồi sức, chẩn đoán hình ảnh cùng sự phối hợp từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã tạo thành một mạng lưới cấp cứu đồng bộ.

Ảnh minh họa ekip bác sĩ thực hiện ca mổ lấy thai cho sản phụ (Ảnh: CTV).

Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tim ngoài lồng ngực, tiêm thuốc, đặt nội khí quản thở máy và triển khai các kỹ thuật xâm lấn cao.

Bác sĩ cũng xác định nguyên nhân là sản phụ sốc phản vệ độ 4. Nhờ chẩn đoán kịp thời và xử lý tích cực, trái tim bệnh nhân đã đập trở lại chỉ sau 5 phút cấp cứu.

BS CKI Trần Quốc Duy- Bác sĩ khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc, lý giải: "Sốc phản vệ độ 4 là mức độ nghiêm trọng, diễn tiến rất nhanh đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Đây là một biến chứng cực kỳ hiếm gặp nhưng luôn rình rập mọi cuộc mổ, đặc biệt với sản phụ không có tiền sử dị ứng rõ ràng, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn hơn.

Thành công trong ca cấp cứu này không chỉ là nhờ kỹ thuật hồi sức hiện đại mà còn là sự phối hợp chuyên môn nhịp nhàng và khả năng ra quyết định chính xác dưới áp lực cao của toàn bộ ê-kíp".

Chỉ sau 6 giờ hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân ổn định dần, được cai máy thở và ngưng vận mạch và được xuất viện.