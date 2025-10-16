Cần Thơ thông tin về việc 41 trường học nợ giáo viên gần 30 tỷ đồng

Bà Trần Thị Huyền, quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, tình trạng thiếu giáo viên không chỉ riêng ở Cần Thơ mà còn diễn ra tại nhiều tỉnh, thành khác. Đặc biệt, sau khi sáp nhập các cơ sở giáo dục từ tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ cũ, ngành giáo dục thành phố đã tiếp nhận "nguyên trạng" nhiều vấn đề tồn đọng.

Bà Trần Thị Huyền, quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Nợ lương giáo viên hàng chục tỷ đồng

Một trong những vấn đề cấp bách nhất là việc 41 trường thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ đang nợ tiền ôn thi và tiết dạy của giáo viên.

Bà Huyền khẳng định Sở GD&ĐT đã nắm thông tin và làm việc với Sở Tài chính, UBND TP để tìm phương án giải quyết.

"Kinh phí khi giao lại nguyên trạng của tỉnh Sóc Trăng vẫn còn 16 tỷ đồng, ngành giáo dục sẽ lấy phần đó để chi lại phần lương cho giáo viên, đồng thời tiết kiệm các nguồn chi bên sự nghiệp giáo dục để chi trả. Nếu vẫn còn thiếu, ngành sẽ trình Sở Tài chính để xin cấp bù," bà Huyền chia sẻ.

Theo quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, đây là phương án đã được Thường trực UBND TP kết luận, nhằm giải quyết dứt điểm khoản nợ này trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, tại buổi làm việc với Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ vào ngày 14/10, bà Huyền cũng đã thông tin về việc 41 trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ nợ giáo viên gần 30 tỷ đồng trong năm học 2024-2025, trong đó riêng trường An Lạc Thôn nợ hơn 2 tỷ đồng. Vấn đề này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tâm lý của đội ngũ giáo viên.

Thăng hạng giáo viên và những vướng mắc về biên chế

Về công tác thăng hạng giáo viên, sau nhiều năm không tổ chức, Sở Nội vụ đã thống nhất giải pháp để Sở GD&ĐT Cần Thơ thực hiện xét thăng hạng theo văn bản 64 của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi phải rà soát vị trí việc làm trong các trường, đảm bảo tỷ lệ không quá 10% hạng 1 và không quá 50% hạng 2 trên tổng số viên chức của đơn vị.

Sau khi tổng hợp đề án vị trí việc làm, Sở GD&ĐT sẽ chuyển qua Sở Nội vụ để trình UBND TP phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng cho từng đơn vị, sau đó mới tiến hành nhận hồ sơ xét duyệt.

Bà Huyền cũng nhấn mạnh rằng, nội dung này áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Sở, còn các trường THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn xã, phường sẽ do UBND xã, phường quản lý và thực hiện.

Một vấn đề đáng lo ngại khác mà đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ thông tin, đó là tình trạng 40/103 xã, phường thiếu cán bộ có chuyên môn sư phạm phụ trách về giáo dục. Nhiều nơi phải bố trí cán bộ có chuyên môn kỹ thuật, địa chính, tài nguyên, thú y đảm nhiệm công tác này.

Bà Huyền cho rằng đây là một bất cập lớn, ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên liên quan đến điều động, tuyển dụng, thăng hạng. Mặc dù Sở đã tập huấn, hỗ trợ nhưng các xã, phường đã đủ biên chế nên không thể tiếp nhận thêm cán bộ chuyên môn.

Sau khi sáp nhập ba địa phương, ngành giáo dục TP Cần Thơ hiện có hơn 38.000 biên chế với 1.252 trường từ mầm non trở lên. Tuy nhiên, cơ chế và kinh phí trả lương cho giáo viên hợp đồng vẫn chưa rõ ràng.

"Sở Tài chính thì hướng dẫn lấy nguồn hoạt động của trường để trả tiền hợp đồng. Tuy nhiên, trường học không có nhiều kinh phí cho hoạt động nên nếu trường thiếu 1-2 giáo viên còn xử lý được, trường hợp thiếu đến 20 giáo viên sẽ không thể giải quyết", bà Huyền bày tỏ sự lo ngại.

Những thông tin từ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho thấy ngành giáo dục thành phố đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố để đảm bảo chất lượng giáo dục và quyền lợi của đội ngũ giáo viên.