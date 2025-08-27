Thiết lập ngân hàng máu di động ở nơi xa nhất TPHCM

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố kế hoạch triển khai chương trình luân phiên các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến công tác tại đặc khu Côn Đảo, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân và du khách tại đây. Đợt luân phiên đầu tiên dự kiến khởi hành vào ngày 3/9 tới.

Theo thông tin từ Sở Y tế cung cấp ngày 26/8, đội ngũ y bác sĩ tham gia đợt 1 đều là những chuyên gia giỏi, có tay nghề cao đến từ các bệnh viện uy tín hàng đầu TP.HCM.

Các chuyên gia tới từ một số cơ sở như: Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Mỗi đợt luân phiên sẽ kéo dài một tháng.

Lãnh đạo TP.HCM và các bệnh viện đầu ngành khảo sát thực tế tại Côn Đảo, chuẩn bị cho chương trình luân phiên bác sĩ (Ảnh: SYT).

Chương trình được triển khai với quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất”, thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngành y tế TP.HCM sau hợp nhất.

Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là thông điệp về tinh thần trách nhiệm, lan tỏa dịch vụ y tế chất lượng cao đến những vùng xa xôi như Côn Đảo. Sự hưởng ứng của đội ngũ y tế toàn ngành cho thấy ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình.

Bên cạnh việc cử bác sĩ luân phiên, nhiều hoạt động hỗ trợ y tế khác cũng sẽ được triển khai tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo.

Bệnh viện Hùng Vương sẽ thiết lập một ngân hàng máu di động, đảm bảo nguồn máu cho công tác cấp cứu, can thiệp sản khoa và phẫu thuật. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương sẽ đảm trách thiết lập hệ thống chạy thận nhân tạo, trong khi Bệnh viện Bình Dân sẽ hỗ trợ thiết lập quy trình vận hành phòng mổ đạt chuẩn.

Tất cả các hoạt động này sẽ được phối hợp thực hiện dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo các bệnh viện.

Một số bác sĩ tham gia đợt luân phiên đầu tiên đến Côn Đảo (Ảnh: SYT).

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Sở Y tế giao cho các bác sĩ luân phiên là tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho nhân viên y tế tại Côn Đảo. Đồng thời, tăng cường kết nối, hội chẩn từ xa với các bệnh viện tuyến cuối khi gặp các trường hợp bệnh phức tạp.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, danh sách đăng ký tham gia luân phiên công tác tại Côn Đảo đã đủ kéo dài đến hết năm 2026, cho thấy sự nhiệt tình và trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ thành phố.