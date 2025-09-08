Chuyên gia đến nơi xa nhất TPHCM kịp thời cứu nam sinh chấn thương nặng

Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, từ sáng sớm ngày 8/9, TS.BS Nguyễn Tạ Quyết, Trưởng khoa Gan Mật, Bệnh viện Bình Dân, đã bay ra Côn Đảo để hỗ trợ điều trị cho một bệnh nhân nặng vừa nhập cấp cứu tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo.

Người bệnh là một nam sinh 17 tuổi, bị xe tông từ phía sau, sau đó bị té ngã văng về phía trước 4m. Em được đưa vào cấp cứu trong tình trạng rất nặng; huyết áp tụt; vùng hông lưng trái, ngực và mạn sườn phải xây xát; đau toàn bụng, đau nhiều bên trái.

Nam sinh 17 tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm (Ảnh: SYT).

Sau khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có tổn thương thận trái và dịch bụng vùng hạ vị. Hình ảnh chụp CT cũng cho thấy, em bị chấn thương thận trái độ IV kèm ổ tụ dịch và máu tụ, chấn thương lách độ III, dập đuôi tuỵ, dịch tự do trong ổ bụng nghi dịch máu.

Bệnh nhân đã được truyền 1 đơn vị hồng cầu lắng và 4 đơn vị huyết tương. Hiện, người bệnh tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực.

TS.BS Nguyễn Tạ Quyết bay ra Côn Đảo từ sáng sớm để hỗ trợ cho các bác sĩ tại đây (Ảnh: SYT).

Sở Y tế TPHCM đánh giá cao quyết định của Giám đốc Bệnh viện Bình Dân về việc cử thêm bác sĩ chuyên khoa giỏi ra Côn Đảo để tăng cường chuyên gia tư vấn, hội chẩn và chăm sóc chữa trị cho bệnh nhân bị chấn thương nặng thay vì chuyển người bệnh về bệnh viện.

"Đây là phương án an toàn nhất cho người bệnh bị chấn thương bụng kín, đặc biệt trong bối cảnh Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo đã có đủ phương tiện điều trị, nhất là phòng mổ và ngân hàng máu vừa được các bệnh viện triển khai", Sở Y tế thông tin.

Trước đó, ngày 6/9, nhóm bác sĩ công tác luân phiên tại Côn Đảo của Bệnh viện Bình Dân cũng đã cùng các đồng nghiệp tại chỗ thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi đầu tiên tại đây cho một ngư dân bị viêm ruột thừa cấp.

Theo PGS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, sau khi nhận nhiệm vụ phát triển chuyên môn cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, bệnh viện đã tham mưu Sở Y tế và địa phương trang bị hệ thống phòng mổ hiện đại từ hệ thống máy nội soi ổ bụng, khí CO2 và các dụng cụ phẫu thuật đạt chuẩn cho đến hệ thống gây mê - hồi tỉnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện cử 2 bác sĩ có kinh nghiệm trong phẫu thuật ngoại tổng quát và gây mê hồi sức đến công tác tại chỗ. Với các nguồn lực trên, ban giám đốc bệnh viện và nhóm bác sĩ tại chỗ quyết định việc áp dụng kỹ thuật nội soi ổ bụng cắt ruột thừa cho người bệnh là hoàn toàn khả thi.