“Bệnh từ miệng mà vào”, không chỉ ăn no mà còn phải phòng bệnh

Phát biểu tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5 diễn ra tại Hà Nội sáng 28/9 do báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, chúng ta thường nghe “có thực mới vực được đạo”, điều đó thể hiện vai trò của dinh dưỡng trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người.

“Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chúng ta hiểu sâu hơn về bữa ăn, về dinh dưỡng. Từ đó, chúng ta cần phải có suy nghĩ mỗi bữa ăn không chỉ để ấm bụng, no bụng mà phải ăn làm sao để tạo tiền đề cho phát triển tốt về thể trạng, tinh thần, sức khỏe cho mỗi cá nhân, xa hơn nữa cho cả dân tộc”, Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại sự kiện (Ảnh: T.M).

Bên cạnh đó cũng có một câu nói khác là “bệnh từ miệng mà vào”. Điều đó có nghĩa nếu chúng ta ăn uống không hợp lý, thiếu hay thừa, thì đều gây ra bệnh tật.

Chẳng hạn, thiếu vitamin A sẽ gây ra khô mắt, suy dinh dưỡng. Tương tự, nếu chúng ta ăn quá nhiều thì dẫn tới thừa cân, béo phì, hệ quả gây ra một loạt các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, rối loạn chuyển hóa, tiểu đường...

Theo Thứ trưởng, các bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân của trên 80% số ca tử vong. Nếu tính riêng về dinh dưỡng không hợp lý, số liệu của WHO cho thấy có tới 45% ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi là do dinh dưỡng (bao gồm cả thể thấp còi, béo phì). Trên toàn cầu, tỷ lệ tử vong do dinh dưỡng không hợp lý chiếm khoảng 10,6%.

Những con số đó thể hiện vai trò hết sức quan trọng của dinh dưỡng, của việc ăn uống như thế nào để vừa đảm bảo sức khỏe phát triển thể chất, tinh thần vừa phòng chống bệnh tật.

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó đã nêu bật vai trò của dinh dưỡng trong phòng bệnh. Chúng ta cũng đổi mới tư duy, chuyển tập trung từ điều trị sang phòng bệnh trong đó có lĩnh vực dinh dưỡng.

“Vai trò của dinh dưỡng hợp lý trong suốt vòng đời bao gồm cả yếu tố khẩu phần dinh dưỡng để làm sao phù hợp với lứa tuổi, thể trạng, điều kiện kinh tế văn hóa từng vùng miền của người Việt. Điều đó có nghĩa là bữa ăn lành mạnh hôm nay chính là sự chuẩn bị cho một tương lai khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn”, Thứ trưởng Thuấn nói.

Tham gia ngày hội, người dân được các bác sĩ tư vấn về dinh dưỡng hợp lý phù hợp với lứa tuổi, tình trạng bệnh tật (Ảnh: T.M).

Chứng kiến sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam, Thứ trưởng cho rằng đây không chỉ là sự kiện truyền thông mà còn là hành trình gieo mầm thói quen sống khỏe, sống chủ động, sống có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam năm nay tiếp tục lan tỏa thông điệp "Dinh dưỡng hợp lý - Vận động khoa học”. Tham gia sự kiện người dân được kiểm tra tình trạng dinh dưỡng, cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI), trao đổi trực tiếp với chuyên gia để hiểu rõ chế độ ăn phù hợp...